November 28-tól Debrecenben is elkezdődnek az idei női kézilabda Európa-bajnokság csoportküzdelmei. A Svájccal és Ausztriával közösen rendezett tornán, a magyar helyszínt illetően ezúttal a cívis városra esett a választás, ahol a 8500 férőhelyes Főnix Arénában lesznek az A és B csoport küzdelmei.

Hazánk sport szempontból is alapvetően Budapest központú, azaz egy vidéki rendezésre nem minden szurkolónak egyszerű eljutnia, illetve hazajutnia. Így gondolta ezt az MKSZ, és igyekezett megtalálni az utaztatás legjobb módját, amiben partnerre talált a MÁV-Volán Csoportban.

Ilyés Ferenc (balra) és Hegyi Zsolt remek hírekkel tudtak szolgálni a kézilabda-rajongóknak

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Az egyezmény keretében a MÁV Csoport kedvezményt nyújt a belépővel rendelkező szurkolóknak és a tornán dolgozó önkénteseknek.

„Szeretném azzal a jó hírrel kezdeni, hogy mi 53 ezren, a MÁV csoport munkatársai egy emberként szorítunk a magyar csapat sikeréért - kezdte Hegyi Zsolt, a közlekedési társaság vezérigazgatója. - Számunkra presztízs kérdés, hogy a MÁV-Volán Csoport első számú mobilitási partnere legyen egy ilyen hazai világversenynek. Ennek érdekében két irányból közelítjük meg a kérdést: egyrészt igény esetén többletjáratokat biztosítunk a szurkolók részére, másrészt pedig biztosítjuk ezekkkel a többletjáratokkal, illetve a menetrendek alakításával biztosítjuk, hogy a mérkőzések után vissza lehessen jutni Budapestre."

A 2024 forintos, jelképes árú napijegyeket a meccsjegyet vásárlók, illetve az önkéntesek, a torna előtt kapott utazási kuponnal fogják tudni megvenni a MÁV applikáción és a jegy.mav.hu oldalon. A napijegyekkel a MÁV-Volán csoport valamennyi járatát használni tudják, legyen az vonat, helyközi vagy helyi járatú busz.

Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet, hogy minden esetben érdemes rápillantani az aznapi menetrendre, mikor indulnak a vonatok, illetve a fővárosban melyik pályaudvarra érkeznek be.

Ilyés Ferenc aláírja a felek közötti megállapodást

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

"Köszönöm először is, a hogy MÁV dolgozói is mögöttünk állnak és szurkolnak a csapatnak - kezdte mondandóját Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke. - És természetesen köszönjük a segítséget és kedvezményeket, amit az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint Magyar Államvasutak nyújt a torna sikeres rendezéséhez.

Debrecen fontos helyszín, igazi kézilabda fellegvár, kétség sem fér hozzá, hogy jó házigazda lesz. A Főnix Aréna is már számtalanszor bizonyította, hogy kiemelkedő színvonalon képes megrendezni egy nagy tornát. Ez lesz azt első 24 csapatos női kézilabda Európa-bajnokság, számunkra pedig kiemelten fontos, hogy ez ne csak a debreceniek tornája legyen, hanem az egész országé. Ezért is jelent óriási segítséget a MÁV-val kötött együttműködés, az, hogy partnerek a sikeres rendezésben.

Külön szeretném kiemelni, hogy a szurkolók nem csak eljutni tudnak Debrecenbe, hanem onnan haza is tudnak érni, még akkor is, ha nem csak a magyar válogatott 18 órakor kezdődő meccsére kíváncsiak, hanem a csoportok későbbi, 20.30-kor kezdődő meccseket is megnézik" - emelte ki az MKSZ elnöke.