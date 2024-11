Második félidő

A magyar kapuban Böde-Bíró Blanka váltotta Szemereyt, Győri-Lukács pedig már az első percben kiharcolt egy hetest egy két perccel együtt. A büntetőt Klujber belőtte, majd adott cserébe egy gólpasszt a győriek szélsőjének (15-8). Ezután jött egy váratlan 3-0-s török feltámadás, aminek Győri-Lukács gólja vetett véget.

Vámos Petra sok szép megoldás mellett, olykor hibákat is elkövetett

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István / Magyar Nemzet/Mirkó István

Amikor működött a magyar védekezés, akkor sorra jöttek a könnyű gólok, és pillanatok alatt 18-11 állt az eredményjelzőn. Közben persze a törökök is szorgosan termeltek, 15 perc alatt 9 gólt lőttek, így 7-8 gólon befagyott a mieink előnye. Ráadásul a másik török kapus, Bembeyaz is ziccereket fogott. A magyar kapuban Bíró Blanka is megfogott egy hetest, de a török átlövésekkel szemben ezúttal egészen az 56. percig tehetetlen volt.

A hajrában pályára lépő Faluvégi Dorottya is betalált, így végül 30-24-re nyertünk, ha nem is olyan nagy különbséggel, mint azt előzetesen vártuk.

Összességében a sok hiba ellenére is nagyon magabiztosan nyert a magyar válogatott, amely szombaton Svédországgal találkozik 18 órától.

Jobbra számítottam, nem gondolotam volna, hogy hazai pályán ennyire bizonytalanok leszünk. Nyilván mindenki nagyon jó akart játszani, ezért is hibázhattunk sokat támadásban különösen az első félidőben.

Betartottuk a megbeszélteket, mindenki tette a dolgát, ezért volt, hogy az első félidő második felében 13 percen át nem kaptunk gólt. A meccs végén aztán semmi nem sikerült, azért lett olyan, amilyennek láttuk. Tudjuk, hogy fontos a svéd meccs, de még egyetlen szót sem beszéltünk róla, csak az első mérkőzésre készültünk" - mondta a lefújás utáni gyorsértékelésben Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, az M4 Sportnak.

"Remélem, megnyugszunk a folytatásra, kicsit túlizgultuk az első meccsen. Bennem is volt izgalom, én is úgy keltem, hogy hűha, végre kezdődik. A fiatalok is izgultak, mi próbáltuk őket megnyugtatni, és ma nagyon jól játszottak. Mi szélsők próbáljuk széthúzni a falat, távolabb tartani egymástól a védőket, így tényleg egyre nagyobb szerepet kapunk a támadójátékban.

A csarnokba belépni hidegrázós élmény volt az olimpiai selejtező után, nagyon reméljük, hogy a folytatásban is megkapjuk a szurkolóktól ezt a támogatást

- mondta a meccs egyik legjobbja, Győri-Lukács Viktória.