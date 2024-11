Jól kezdett a Szeged, amely akkor is felvette a versenyt ellenfelével, amikor átlagos volt a tempó, és akkor is, amikor a nagy rohanás miatt villámgyorsan születettek a gólok. Az MTI beszámolójából kiderül, hogy a 14. percben már hárommal vezettek a vendégek, de a meccs harmadánál egyenlített a norvég bajnoki címvédő. Másfél perc alatt háromszor találtak be a csongrádiak, ezzel megint elléptek, de labdaeladásaik és emberhátrányaik miatt nem tudták megtartani ezt a különbséget a szünetig.

A Szeged magabiztos győzelmet aratott a Kolstad otthonában

Fotó: PICK Szeged Handball Team/Facebook

A második félidő hasonló forgatókönyv szerint zajlott, többször vezetett hárommal a magyar együttes, de a Kolstad rendre visszazárkózott. A norvégoknál nem hozott átütő sikert a létszámfölényes támadójáték, ezért egy idő után letettek róla. Az 55. percben volt először négy találat a különbség, és mivel októberben 29-27-re nyert a skandináv csapat Szegeden, Bodó Richárdék már arra is figyelhettek, hogy az egymás elleni eredmények nekik kedvezzenek, mert ez fontos lehet a csoportkör végén egy esetleges pontegyenlőségnél. Négy és fél perccel a vége előtt emberelőnybe kerültek a vendégek, de már csak hét másodperc volt hátra, amikor - Mario Sostaric góljával - eldőlt, hogy a Szeged teljes mértékig sikerrel jár.

Sostaric hét, Sebastian Frimmel hat, Janus Dadi Smárason öt góllal, Mikler Roland hat, Tobias Thulin három védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Sigvaldi Björn Gudjonsson hét, Adrian Aalberg és Simon Jeppsson hat-hat alkalommal talált be, Torbjörn Bergerudnak hét, Lars Eggen Rismarknak két védése volt.

A két csapat negyedik egymás elleni BL-meccsén két norvég siker mellett másodszor győzött a Szeged. A hat győzelemmel és három vereséggel csoportjuk második helyén álló csongrádiak jövő csütörtökön a dán Aalborgot fogadják a BL csoportkörében.

Eredmény, csoportkör, 9. forduló, B csoport:

Kolstad HB (norvég) - OTP Bank-Pick Szeged 33-36 (16-17)

lövések/gólok: 50/33, illetve 51/36

gólok hétméteresből: 4/2, illetve 2/2

kiállítások: 4, illetve 6 perc