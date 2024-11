A magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda-Európa-bajnokságot megelőző hétvégén a JYSK Kupa elnevezésű, tatabányai felkészülési tornán gyakorolhatott három válogatott. Pénteken a Golovin Vlagyimir vezette magyar női kézilabda-válogatott 38-31-re győzött Szlovákia ellen, majd másnap a szintén Eb-résztvevő nemzetek csatáján a szlovákok három góllal nyertek az ukránok ellen. Vasárnap este aztán következhetett a háromcsapatos torna zárómérkőzése, a Magyarország-Ukrajna összecsapás – legutóbb 2015-ben vívtak meg egymással a csapatok, akkor a szintén felkészülési találkozó 18 gólos magyar sikert hozott.

A magyar női kézilabda-válogatott játékosai a JYSK Kupa felkészülési tornával, Tatabányán készültek a számukra Debrecenben kezdődő Európa-bajnokságra

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Hamar eldöntötte az Ukrajna elleni mérkőzést a magyar női kézilabda-válogatott

Ugyan a kezdés előtt még inkább a szomszédos Grosics Gyula Stadionból lehetett hallani szurkolást (az NB II-es Tatabánya-Szentlőrinc focimeccs miatt) az arénánál, a magyar válogatottra végül szűk kétezren voltak kíváncsiak vasárnap este a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban. A párizsi olimpián hatodikként végző együttes támadásban remekül indította a mérkőzést, négy perc után már négy gólnál járt, de a négy NB I-es légióssal felálló ukránok ekkor még nem szakadtak le (4-3). Az első hat magyar találatot hat különböző játékos szerezte, a kapuban pedig Szemerey Zsófi is elkezdett védéseket bemutatni, így a 9. percben, 8-3-as hazai vezetésnél jött is az első ukrán időkérés. Támadásban ezután is pontatlanok maradtak a vendégek, az ellenfél eladott labdáit is kihasználva pedig tovább nőtt a különbség:

az akkor már hét a hat elleni játékkal is próbálkozó ukránok a 16. percben már 13-3-as hátrányban voltak.

Bő tízperces gólcsendet törtek meg ekkor a vendégek. Golovin Vlagyimir 14-4-es állásnál kért időt, de a folytatásban mégis voltak hibák, és emiatt nem nőtt tovább a különbség. Az újonc Csíkos Luca első góljaira volt válasza az ukránoknak, és a 24. percben 17-8-at mutatott az eredményjelző. A játékrész hajrája viszont a második vendég időkérés ellenére javarészt magyar gólokat hozott, így egy időn túli hétméteres után 23-9-cel vonulhattak a szünetre a csapatok. Győri-Lukács Viktória 9 góllal, Szemerey Zsófi 8 védéssel zárta az első félidőt.