A 2008-as születésű Szongoth Domán nyár végén mutatkozott be a Majoross Gergely vezette magyar válogatottban, és azonnal gólt szerzett. Szongoth ezután szerepet kapott az olimpiai selejtezőkön, ahol Kazahsztán ellen be is talált; a budapesti Sárközy Tamás Emléktornán pedig olykor az első sorban is szerepelt, és Lengyelország ellen egyszer, Szlovénia ellen kétszer volt eredményes, az olaszok ellen pedig a meccs legjobbjának választották. A finn KooKoo jégkorongcsapatában légióskodó magyar tehetség édesapja, az újpesti akadémián dolgozó Szongoth Kristóf elismerte, az elmúlt hónapok a családban is meglepetést okoztak.

A magyar válogatott Mihályi Ákos (b2) és Szongoth Domán (j), valamint a szlovén Jure Povse (b) és Aljosa Crovic (j2) a jégkorongozók Sárközy Tamás Emléktornájának 3. fordulójában játszott Magyarország - Szlovénia mérkőzésen a budapesti Tüskecsarnokban, 2024. november 9-én

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

„Azt hiszem, én ismerem őt a legjobban, de ezzel engem is meglepett. Fizikálisan jó állapotban van, anélkül nincs is miről beszélni. Magassága, súlya megvan, mentálisan erős, és motivált. Nem ijedt meg, a teljesítményében az volt az extra, hogy beleállt a test-test elleni játékba, éretten védekezett, emberelőnyben játszott, mindenből kivette a részét – mondta a Metropolnak Szongoth Kristóf. – Nem került még ilyen helyzetbe, de bevallom, én sem tudtam, hogy fog erre reagálni. Azt mondta, »apa, ha már meghívtak, akkor nem csak ott akarok lenni, hanem játszani akarok«.

A válogatott volt az álmunk, de arra nem számítottunk, hogy ilyen hamar bekövetkezik.

Szerintem ez a kapitánytól is merész húzás volt, ezzel ő is rizikót vállalt, persze lehet, hogy ő nem így élte meg. Ha nem válik be, sok kritikát kaphatott volna."

Az elit jégkorong-vb-n is a magyar válogatott tagja lehet a 16 éves Szongoth Domán

Az édesapa elmondta, a társak maximálisan támogatták Szongoth Dománt, akinek segíthetett az is, hogy Finnországban komoly tapasztalatot szerzett már: a serdülő korosztályban alapszakasz-gólkirály lett, azóta pedig az ifit átugorva a juniorok között szerepel. A 16 éves tehetségre az olimpiai selejtezők után a világ első számú hoki szaklapja, a kanadai The Hockey News is felfigyelt, külön cikkben foglalkoztak a játékossal, akinek az Florida Panthers Stanley Kupa győztes finn centere, Alexander Barkov a példaképe.