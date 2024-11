Bizonyos szempontból máris sorsdöntőnek lehetett tekinteni a női kézilabda Európa-bajnokság Magyarország-Svédország csoportmérkőzését. Bár ez csak a második forduló volt a debreceni Eb-n, a hőn áhított négy közé jutás szempontjából mégsem lehetett egy kézlegyintéssel elintézni. Mert e meccs győztese nagyot lépett a legjobb négy (hat) felé, a vesztesnek viszont többszörösen megnehezedett az útja Bécs felé.

A magyar válogatott a svédek elleni meccs előtt a női kézilabda Eb-n

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

A törökök elleni nyitómeccsen még csak félház volt a debreceni Főnix Csarnokban, szombatra azonban minden jegyet eladtak, így a hangulat fergetegesnek ígérkezett. A svédek előzetes nyilatkozatakban mondtak mindent, mintha előre felmentették volna saját csapatukat, ha a skandinávoknak esetleg nem sikerül a győzelem. A legtovább a Győr svéd edzője, Per Johansson merészkedett, aki egyenesen azzal állt elő, hogy a részben magyarországi rendezésű Eb-nek az üzleti érdeke is azt kívánja, hogy ezen a meccsen Magyarország nyerjen. Azaz Johansson szerint majd Magyarországot segítik a bírók is ezen az összecsapáson.

Két órával a kezdés előtt már zsúfolt ház volt a csarnok melletti parkolóban. A hideg idő ellenére a szurkolók szép számmal érkeztek, s melegítettek. Érkezett egy nagy rendőrségi busz is, rájuk remélhetőleg nem lesz szükség. Amikor pedig a csapat busza is megérkezett, nagy üdvrivalgás fogadta a magyar lányokat. Hasonló volt a helyzet a csarnokban is, amikor a csapatok bevonultak.

Jenny Karlsson egy hosszú lefolyású svéd támadás végén lőtte be a meccs első gólját. Egy elhibázott magyar támadás után Klujber bravúrosan szerezte vissza a labdát és ő egyenlített, majd nem sokkal később már szintén az ő góljával 2-1-re vezetett a magyar csapat. Hogy nem lett 3-1 az a svédek csodakapusának, Johanna Bundsennek volt köszönhető. Egy ideig. Mert az 5. percben Klujber hetesét már Bundsen sem tudta védeni.

Győri-Lukács Viktória nagy gólokat dobott a szélről

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Ami tehát a góllövést illeti, ott Klujber 3/3-nál tartott. Aztán Kuczora Csenge is jelentkezett egy góllal, jelezve, hogy azért nem egyszemélyes a magyar támadószekció. A svéd csapat támadójátéka akadozott, de azért, mert mi hoztuk őket nehéz helyzetbe a kiváló védekezéssel. Ami a túloldalt illeti, gólokkal jeletkeztek a magyar szélsők is: előbb Győri-Lukács Viktória, maj Szöllősi-Schatzl Nadine talált be. 10 perc elteltével a magyarok 6-3-ra vezettek. A svédek ekkor elővették a 7 a 6 elleni játékot, de ez sem segített, mert egy labdaszerzés után Szöllősi-Schatzl az üres kapuba lőtt (7-3).