"Nagyon sokat beszéltünk a meccs előtt a csajokkal erről a találkozóról, tudtuk, hogy mindenkinek a maximumot kell nyújtania, ez volt a kulcs a győzelemhez. Óriási élmény volt már a bemelegítés előtt is a pályán lenni és érezni a szurkolóink szeretetét.

Már a himnusz énekélésénél is tudtuk, hogy itt más nem lehet, csak győzelem. Nagyon sokat segítettek a lányok, kiválóan védekeztek előttem. Nekem is könnyebb dolgom volt, elbizonytalanítottuk a svédeket" -

kezdte értékelését a svédek legyőzése után a magyar válogatott kapusa, a meccs emberének megválasztott Szemerey Zsófi.

A magyar válogatott csodás győzelmet aratott Svédország ellen az Eb-n

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

"Már a szlovákok elleni mérkőzés előtt is erre készültünk, tudtuk, hogy ez lesz a kulcsmeccs ahhoz, hogy Bécsbe eljussunk. Nem sokat aludtunk tegnap éjjel, rengeteg videót megnéztünk. Nem nagyon hagytunk nekik helyet, sablonlövésekre kényszerítettük őket. Most a pihenés és a regeneráció kerül a középpontba, de aztán a következő meccsre fókuszálunk, mert az Észak-Macedón csapat is elég erős. Sikerült az első kitűzött célt elérnünk, most haladunk tovább" - tette hozzá a kiváló formában védő magyar kapus.

"Csapatként csináltuk az egészet, hihetetlen volt, ma is nagyon hittünk egymásban. Hazai közönség előtt eszméletlen hangulat volt. Az elején kicsit izgultunk még az öltözőben, de ezen hamar úrrá lettünk.

Az olimpiai meccsen is hittem benne és most is azt gondolom, hogy eljött a mi időnk. Azt azért nem gondoltam volna, hogy ekkora különbséggel nyerünk. Nagyszerűen játszottunk, segítettük egymást minden helyzetben" -

nyilatkozta az M4 Sportnak a meccs után a Ferencváros klasszisa, Klujber Katrin, utalva a két csapat idei olimpiai meccsére, amikor a svédek a negyeddöntőben hosszabbítás után jutottak tovább.

Elképesztő csapatmunkát végzett a magyar válogatott a svédek elleni meccsen

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

"Elképesztően örülök ennek a teljesítménynek, szerettünk volna visszavágni az olimpiai meccs miatt. Maximálisan felkészültünk mindenre, amire csak tudtunk. Nagyon jó falat sikerült felépítenünk, a védekezésünk remekül működött" - tette hozzá Papp Nikoletta.

A svédek elleni fantasztikus győzelemmel a magyarok máris továbbjutottak az Eb középdöntőjébe, legközelebb pedig december 2-án, Észak-Macedónia ellen lépnek pályára a csoportkörben.