November 28-án, a debreceni Főnix Arénában kezdi meg Európa-bajnoki szereplését a magyar női kézilabda-válogatott. A sportág első 24 csapatos női kontinenstornájára Magyarország ezúttal csak egyetlen helyszínnel jelentkezett, de abban játékostól a Magyar Kézilabda Szövetség elnökéig mindenki egyetért, hogy az óriási kézilabda hagyományokkal büszkélkedő Debrecen tökéletes választásnak fog bizonyulni. A magyar csapat csoportmeccsei mellett itt rendezik a B jelű négyes küzdelmeit két szomszédunk, Románia és Szerbia, valamint Csehország és Montenegró részvételével.

A magyar női kézilabda-válogatott Tatabányán készül a debreceni Európa-bajnokságra

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Így jogos Ilyés Ferenc, az MKSZ elnökének várakozása, aki a mieink felé nyújtott elvárásokról még nem beszélt, de a készültség fokáról már annál inkább.

Számíthat a szurkolókra a női kézilabda-válogatott

"Debrecen meglátásunk szerint már készen áll a rajtra, hogy ismét egy sikeres Európa-bajnokság házigazdája legyünk. Örömmel mondhatom, hogy

nagyon jól fogynak a jegyek, a magyar-svéd rangadóra már telt ház van, és én bízom benne, hogy a Törökország és Észak-Macedónia elleni meccsekre is elfogy majd az összes jegy. Szerintem a továbbjutás elvárható a csapatban, abban az esetben pedig olyan meccsek jönnek, amelyekre szinte garantált a telt ház.

Tudomásom szerint a másik debreceni csoport mérkőzéseire is jól halad a jegyértékesítés" - mondta a kapitány, aki jelezte azt is, bővebb, szakmai jellegű tájékoztatás a jövő hétre várható.

A válogatott már napok óta Tatabányán, a város új, multifunkciós sportcsarnokában készül, ahol Golovin Vladimir szövetségi kapitány kifogástalan körülmények között csiszolhatja a formát az Eb-rajtig.

„Hétfőn este érkeztünk be, mert voltak olyanok, akik még vasárnap Bajnokok Ligája-meccsen léptek pályára, azóta már videóztunk, de ez a kedd esti lesz az első igazi labdás edzés – mondta a csapatkapitány Böde-Bíró Blanka, aki szerint nagy segítség, hogy a csapat magja adott, hiszen a kapitány alig változtatott a párizsi olimpián szerepelt csapaton. - Persze most is vannak újak a keretben, és ahogy mindig, ezúttal is bízunk benne, hogy tudnak majd egy kis új lendületet adni a csapatnak.

A mag azonban megmaradt, így bízunk benne, hogy legalább olyan, vagy még jobb eredményt tudunk elérni, mint a nyáron Párizsban.

A Ferencváros rutinos kapusa elmondta, egyelőre semmilyen célt nem tűzte ki maguk elé, de azért…

Mindegyikünk úgy van vele, hogy a legvégéig itt akarunk lenne az Eb-nek. Az pedig, hogy hazai pályán játszhatjuk a csoport- és a középdöntős meccseket is, óriási löketet adhat. Mondjuk úgy, hogy az utolsó játéknapig szeretnénk itt maradni a tornán

– mondta a kapus, aki természetesen tisztában van vele, hogy az utolsó nap mérkőzéseit már Bécsben rendezik.