Tízévente egyszer adatik ilyen lehetősége, szóval muszáj vele élni! Magyarország 2004 és 2014 után idén harmadszor adhat otthont női kézilabda Európa-bajnokságnak, ami nagy szó, és hatalmas esély a női kéziválogatott számára. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány meg is köszönte a Magyar Kézilabda-Szövetség (MKSZ) munkáját, amellyel sikerült hazánkba hozni a sportág történetének első 24 csapatos női Eb-jét. Igaz, hogy hazánk ezúttal csak egyetlen várossal, és egyetlen csarnokkal veszi ki a részét a rendezésből, de a debreceni Főnix Aréna így is a torna legzsúfoltabb helyszíne lesz az A és B csoport hat-hat, valamint az egyik középdöntős csoport további 12, azaz összesen 24 mérkőzésével.

A női kéziválogatott Tatabányán készül a debreceni Európa-bajnokságra

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Egységes mag és két újonc

A magyar válogatott egyik erőssége lehet, hogy a szövetségi kapitány a keret nagy részével már évek óta együtt dolgozik. A csapat tagjai közül pedig ugyancsak többekkel már a korosztályos válogatottaknál is együtt dolgozott, ott pedig bőven kijutott nekik a sikerből, hiszen együtt nyertek junior Eb-t és vb-t is. Persze önmagában ez még nem garancia a sikerre, hiszen több ilyen válogatott is van a mezőnyben.

"Kétségtelenül sokat számíthat, hogy a játékosok nagy részével évek óta együtt tudunk dolgozni, de azért nem vagyunk az egyetlenek, akik ilyen cipőben járnak.

Vannak olyan csapatok, amelyek 20 éve csak a válogatottat építik mindig csak egy-két cserével, szóval óvatosan kell ezzel bánni

- mondta a kapitány.

A csapat tatabányai nyílt edzésén a csapatkapitány, Böde-Bíró Blanka is utalt rá, hogy komoly előny lehet ez a számukra.

Golovin az egység megőrzése mellett rendre igyekszik egy-két új játékost is beépíteni a keretbe, erre pedig a legjobb alkalom egy olimpia utáni Európa-bajnokság. Így az Eb előtti utolsó felkészülési tornán, a tatabányai JYSK Kupán két újoncot is avatott, egyikük a debreceniek irányítója, Tóth Nikolett, másikuk pedig a váciak balátlövője, Csíkos Luca. Mindketten sikeresen vették az "akadályt", gólokat lőve és gólpasszokat osztogatva.

A hatba kerülés a cél

Tatabányán még senki nem mondta ki, de a torna előtti utolsó médiaeseményen már elárulta Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke, hogy csapattal szemben a hivatalos elvárás az, hogy ott legyenek a bécsi döntő hétvégén, azaz a legjobb hat közé kerüljenek.