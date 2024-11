A címvédő, és az elmúlt hat Európa-bajnokságból négyet is megnyerő spanyol válogatott Lettország és Belgium ellen is vereséget szenvedett februárban, így utazott el Pozsonyba, a hozzá hasonlóan még nyeretlen szlovákok elleni Eb-selejtezőre. Noha két negyed után a spanyol férfi kosárlabda-válogatott már 13 pontos előnyben volt, a szlovákok felzárkóztak, és a rendes játékidő végül 59-59-es eredménnyel zárult. Következett a – mint kiderült, első – hosszabbítás, amelyből 0,4 másodperc volt hátra, amikor a szlovákok hárompontos előnyben voltak. Ráadásul ők következhettek. Végül mégis kikaptak.

Sanitago Yusta mentette meg a spanyol férfi kosárlabda-válogatottat a Szlovákia elleni, pozsonyi Eb-selejtezőn

Óriási hiba okozta a szlovák férfi kosárlabda-válogatott pozsonyi vesztét

Az NB I-ben is megfordult Mario Ihring ugyanis nem volt elég figyelmes, és a spanyol Santiago Yusta kezébe dobta a labdát, ő pedig, miután megfogta azt, lendületből rádobta a kosárra a dudaszó pillanatában – betalált, a triplájával pedig egyenlítettek a spanyolok. Még Spanyolországban sem biztosak benne, hogy Yusta valóban időben engedte el a labdát, ám a bírók megadták a kosarat, a második hosszabbításban pedig a lélektani előnyüket is kihasználva végül négy ponttal győztek a spanyolok. A szlovákok úgy vélik, túl későn lett elindítva az óra a labdaszerzés után, mert különben lehetetlen, hogy a dobás előtt lett volna ideje le is pattintania a labdát Yustának.

Hétfőn a szlovákok Ourense városában próbálhatnak meg visszavágni a spanyoloknak, és mivel a kvartettből az első három jut ki a jövő évi Európa-bajnokságra, ezért Spanyolország egy győzelemmel nagy lépést tehetne a kijutás felé.