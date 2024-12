Hatból hat! Ez a magyar női kézilabda-válogatott mérlege, amelyik eddig valamennyi meccsét megnyerte a magyar, osztrák, svájci közös rendezésű Európa-bajnokság debreceni helyszínén. Hatodikként a tornán egyre javuló formát mutató román válogatott volt az ellenfél, de keleti szomszédjaink sem sokáig bízhattak egy nekik tetsző eredményben. Ebben pedig ismét komoly szerepe volt a szélsőknek rémálmokat okozó kapusnak, Szemerey Zsófinak.

"Szerintem igazán még senkiben sem realizálódott, hogy ezt tényleg sikerült elérnünk. Éppen tegnap este beszéltük a csajokkal, hogy nagyon durva, hogy már két hete itt vagyunk. Pedig voltak hátráltató tényezők, kisebb sérülések, betegségek, de összekaptuk magunkat.

Egy kicsit sajnálom, hogy nem úgy sikerült nyernünk, ahogy szerettünk volna, de az a lényeg, hogy megvan a 2 pont, és hazai pályán ismét sikerült legyőznünk Romániát

- kezdte a kapus, az Origo kérdésére.

Szemerey Zsófi is hozzátette a magáét

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

"A hármas védekezésünkben voltak hibák, ezeket ki kell javítanunk, mert két nap múlva a franciák ellen is nagyon kemény mérkőzés vár ránk. De fel fogunk készülni, és nem feltett kézzel fogunk pályára lépni ellenük" - látta meg az apró hibát a magyar gépezet működésében a francia Metz kapusa.

"Nagyon remélem, hogy százszázalékosan tudjuk lezárni az itteni szereplésünket. Nem sokan hitték, hogy képesek vagyunk erre, amikor először beszéltünk nyilvánosan a terveinkről.

Nagyon örülünk, hogy sikerült bebizonyítanunk, hogy nem csak a levegőbe beszélünk, és reméljük, hogy a kanapéhuszárok is visszavesznek egy kicsit ezek után, mert nagyon sértő tud lenni, amiket szoktunk kapni,

még akkor is, ha próbálunk ezek elől elzárkózni. De most nekik is remek választ tudtunk adni" - mondta a románok ellen is remekül védő kapus.

A meccs egyik legjobbja volt a támadásban négy gólig jutó, emellett a védekezésben is kiemelkedőt nyújtó Kuczora Csenge.

"Nagyon örülünk, hogy elértük a célt, amit kitűztünk magunk elé, egyelőre nem is tudom szavakba önteni, mennyire boldogok vagyunk. Szépen építkeztünk, nem estünk kétségbe akkor sem, amikor ez elején nem ment jól a játék.

Aztán szépen percről percre haladva összeálltunk, mindenki nagyon küzdött, építettük egymást, amihez a közönség is hozzátette a részét, mert ismét fantasztikus támogatást kaptunk tőlük

- mondta a román kapusokat 106 km/h-s lövésekkel sokkoló balátlövő, aki nem tagadta, komoly önbizalomra tett szert a csapat a hat megnyert meccs után.