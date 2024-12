Radulovics Bojana a mindenki által nagyon várt meccs előtt elmondta, „úgy haladnak a céljuk felé a lányok, mint a serpák: lépésről lépésre, ügyesen, fáradhatatlanul, a terheket is könnyen cipelve”. Az olimpiai (2000) és világbajnoki ezüstérmes (2003) és ezekben az években egyúttal a világ legjobbjának választott egykori kiválóság azt is felidézte, hogy Golovin Vlagyimir csapata a tavalyi világbajnokságon a Horvátország elleni meccsen hatgólos hátrányt ledolgozva, az olimpiai selejtezős részvételt kiharcolva hitte el magáról, hogy szinte bármire képes.

Radulovics szerint nem kell félni a norvég csapattól sem

Fotó: AFP / AFP/2003 AFP

„A lányok akkor érezték meg, hogy igenis képesek akár a legjobbakkal is felvenni a versenyt, s hogy mit jelent a nemzeti színek képviseletében játszani. Hogy ez kiváltság, élvezni kell minden pillanatát nemcsak a pályán, hanem azon kívül is, az együtt eltöltött napokat, s hogy továbbá ez felelősséggel is jár” – mondta Radulovics a Magyar Nemzetnek.

„Miért kellene félni a norvégoktól?” - tette fel a kérdést Radulovics, amit aztán meg is válaszolt. „Igen, ők az olimpiai bajnokok, kiválóan játszanak, de ők sem verhetetlenek. Jól emlékszem rá, a 2000-es olimpia előtt egy felkészülési mérkőzésen a norvégok nagyon elvertek minket, Sydney-ben aztán alaposan visszavágtunk nekik, az elődöntőben 28-23-ra kiütöttük őket. Most is képesnek tartok a lányokat a sikerre. Mi több, hiszek bennük, a Tippmixen meg is teszem a magyar győzelmet!”

Radulovics szerint Golovin Vlagyimir nemcsak kiváló szakember, hanem emberként is a legjobbakat lehet róla mondani. Szerinte ideális a mostani magyar válogatott az összetétele, de egyvalakit kiemelt, akiben magára ismer.

„Klujber Katrinban egykori önmagamat látom. Kiváló balkeze van, a nehéz helyzetekben is megtalálja a megfelelő megoldást és szorult pillanatokban is bátran vállalkozik. Kisgyerek kora óta ismerem, a családjával együtt mindig szerényen, alázatosan állt a sporthoz, ezért is vitte ilyen sokra. Imádom a játékát.”