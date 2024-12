Cristian Ugalde tehetségét hamar felfedezték a hazájában, amit jól mutat, hogy friss EYOF-aranyérmesként már egy nappal a 17. születésnapja után bemutatkozott a Barcelona felnőtt kézilabdacsapatában, 19 évesen pedig már a spanyol válogatottba is behívták. 2012-ig volt a katalán sztárklub balszélsője, és a csapattal mindent megnyert, amit lehetett – köztük két Bajnokok Ligája-trófeát is. A londoni olimpia után Veszprémbe igazolt a világbajnoki bronzérmes kézilabdázó, a bakonyiaknál pedig hamar az egyik alapemberré vált, aki rengeteg sikerhez és két BL-döntőhöz is hozzásegítette a klubot. Ugalde 2018-ban, immáron kétszeres Európa-bajnoki érmesként is távozott Magyarországról, majd két-két évet töltött Hannoverben és Athénban – az AEK-val 2021-ben Európa-kupa-győztes is lett.

A Tatabánya jelenlegi kézilabdaedzője, Cristian Ugalde (23) hat évet töltött el a Veszprém játékosaként

Fotó: Ina FASSBENDER / AFP

A veszprémi klublegenda Cristian Ugalde a Tatabánya kézilabdacsapatánál lett edző

2022 nyarán Cristian Ugalde visszatért hazánkba, és a Tatabánya játékosa lett, hogy aztán két szezont követően, idén nyáron visszavonuljon, és a folytatásban a Bányász vezetőedzőjeként bizonyíthasson. Mint kiderült, a spanyol klasszis edzőnek is kiváló, hiszen a csapat a mostani NB I-es idény felénél a Ferencvárossal azonos pontszámmal a harmadik-negyedik helyen áll, az Európa-liga első csoportköréből pedig továbbjutott – hat év után első alkalommal. A jól megérdemelt téli pihenőt Ugalde a Veszprém elleni vereség után a családjával Budaörsön kezdte meg, de az ünnepeket már Spanyolországban tölti, mielőtt január elején folytatódna a munka. A 37 éves trénert még a hazautazása előtt kérdeztük.

Hogyan érzi magát egy ennyire eseménydús év végén?

Nagyon hosszú volt, sok munkával, ráadásul volt benne egy nagy újdonság is azáltal, hogy nyártól kezdve játékos helyett edzőként dolgozom. Viszont erre számítottam: rengeteg mérkőzésre, és ezeken sok sikerre. Úgyhogy remélhetőleg ez 2025-ben is így folytatódik. Addig viszont a pihenésé a főszerep, és miután a gyermekeimnek véget ér az iskola, utazunk haza, és ott töltjük az ünnepeket. Régóta nem láttuk már a családot, a gyermekeknek is hiányoznak már a nagyszülők, úgyhogy jó lesz végre ismét találkozni velük.