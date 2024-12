Volt egy sérülése az előző idény végén, attól is függött a visszatérése, hogy abból hogyan tud felépülni. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és mostanra jutottunk el odáig, hogy ő is azt mondta, a családja is támogatja, és el tudja vállalni a dolgot. A keze is jól van, folyamatosan edz, az egyik legjobb kondiban lévő játékos, a korát meghazudtolva. Folyamatosan edzett Csehországban, hozzánk január harmadikán fog érkezni.