A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya interjút adott, amelyben az Európa-bajnoki bronzéremig vezető útról és a saját edzői karrierjéről is beszélt. Golovin Vlagyimir azt is elárulta, hogy megkeresték őt Oroszországból is.

Golovin Vlagyimir a mai Ukrajna területén lévő Odesszában született, és 22 éves koráig a Szovjetunióban élt és szülővárosában kézilabdázott. 1992-ben költözött Magyarországra, ahol több kézilabdacsapatban is megfordult, mielőtt egy sérülés miatt kénytelen volt visszavonulni. 2010-ben edzőnek állt és az utánpótlásban is dolgozott, a női NB I-ben a Siófok és az MTK együttesét irányította. 2018 és 2021 között a junior női csapatot világ- és Európa-bajnoki címig vezette, 2021 óta pedig a felnőtt magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, amelyet kijuttatott a párizsi olimpiára, majd a decemberi Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett velük. A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir Európa-bajnoki bronzéremhez segítette a csapatot

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István „Magyarországon a bronzérmünk karácsonyi ajándéknak számít, remélem, mi leszünk az év legjobb csapata. Nagy volt az izgalom, két hétig uraltuk a sportújságok címlapjait, ahol általában a foci jelenik meg. Ezek után további érmes szerepléseket várnak majd el tőlünk, de éppen ez a jó. Az ifjúsági csapatoknál elért sikerem után is felismertek az utcán, de persze nem ennyien. Van itt egy jó mondás: a csoda három napig él. Rengeteg az információ, így néhány nap múlva már valami újra van szükségük az embereknek. Hamarosan kezdődik a férfi világbajnokság, amelyre minden figyelem irányul – nyilatkozta Golovin Vlagyimir, aki a svédek elleni sikert emelte ki kulcspillanatként, valamint hangsúlyozta, hogy 8-9 játékossal már juniorkora óta együtt dolgozik. – Oroszországból is sokan gratuláltak, még olyan, régi ismerősök is írtak nekem, akikkel az 1990-es évek óta nem is nagyon kommunikáltunk." A kulcsjátékosokat is alaposan megdicsérő Golovin az Eb-vel kapcsolatban arról is beszélt, hogy a norvégok elleni elődöntő hajrájában már a bécsi bronzmérkőzésen jártak a gondolatai, arra pedig sikerült úgy felpörgetnie az egész csapatot, hogy megvalósulhatott a bravúros harmadik hely megszerzése. Golovin Vlagyimir Oroszország helyett a magyar női kézilabda-válogatottat választotta A kézilabda jövőjével kapcsolatban Golovin elmondta, szerinte jót tesz a sportágnak, hogy akár már az afrikai csapatok is egyre jobban fel tudják venni a lépést az európaiakkal, ez segíthet abban, hogy az olimpiai programban maradjon, és ne váltsa fel a strandkézilabda.

Golovin Vlagyimir az interjúban kitért arra is, hogy a kézilabda lényege valójában manapság már a matematika, ugyanis a különböző számok és százalékok határozzák meg a játékot, és a statisztikák alapján ki lehet számolni, hogy aktuálisan melyik játékhelyzetet alkalmazza egy csapat. Szerinte ezért is egyre több a kisebb termetű, gyors játékos, akik könnyebben tudnak betörni, mert az rendre hatékonyabbnak bizonyul az átlövéseknél. Simon Petra 168 cm-es magassága ellenére a világ legjobb fiatal irányítója

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a beszélgetés végén elismerte, volt megkeresése Oroszországból.

„Valóban felhívtak egy orosz topklubtól, de konkrétan egy héttel az ajánlat után kerestek meg a magyar válogatott élére is, és én az utóbbi mellett döntöttem." Az európai kupaporondról az elmúlt években az orosz klubok (válogatottjukhoz hasonló) felfüggesztése mellett olyan csapatok hiányoznak, mint a Rosztov-Don és a CSZKA Moszkva, akik a Bajnokok Ligája négyes döntőjéig is eljutottak. Golovin viszont elismerte, jót tenne a női kézilabdának, ha Oroszország ismét képviselhetné magát Európában. „Gyakran beszélnek róla, hogy a nagy tornák színvonala alacsonyabb a jó orosz csapatok hiánya miatt. Remélem, ez a helyzet hamarosan megoldódik – mondta Golovin, akitől azt is megkérdezték, hogy ha úgy adódik, dolgozna-e a jövőben Oroszországban. – Az a lehetőség, hogy egy topklubnál lehet dolgozni, minden edzőt elgondolkodtat, de most a magyar válogatott vezetőedzője vagyok, és a szerződésem a 2028-as olimpiáig érvényes. Pontosabban addig, amíg van lehetőségünk kijutni az ötkarikás játékokra. Ha nem jutunk ki [Los Angelesbe], akkor azonnal távozom. Szó volt arról, hogy már az idei olimpia után távozom, de maradtam, és most mindenki örül ennek a döntésnek." Kapcsolódó cikkek

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!