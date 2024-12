A magyar válogatott szombaton megtette azt az óriási lépést, amire valójában készült a csoportmeccsek során: azaz legyőzte Svédországot! A siker a szurkolók kedvét is meghozta, sokkal-sokkal többen voltak ezúttal a Főnix Aréna lelátóján, mint csütörtökön a hasonló játékerőt képviselő törökök ellen.

A magyar tábor természetesen ezúttal is ott volt a Főnix Arénában

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Kuczora Csenge szerezte a meccs első gólját, de a délszláv csapat két gyors góllal fordított. A mi kapunkban a svédek elleni meccs legjobbja, Szemerey Zsófi állt és védett, de a macedón kapusra sem lehetett panasz, több ziccert is megfogott az első percekben. Márton Gréta szélről, Faluvégi Dorottya pedig emberelőnyből talált be az üres kapuba.

Ellépni viszont nem tudtunk, mert nem csak ziccereket hibáztunk, de Petrovszka még Klujber Katrin hétméteresét is megfogta.

Az újabb macedón vezető gólra Márton Gréta válaszolt, majd egy macedón hétméteres után Füzi-Tóvizi Petra 131 perc után meglőtte az első magyar beállósgólt is. A 13. percben már vagy az ötödik kapufát lőttük, így állandóan csak futhattunk az eredmény után.

Az első negyedórában ezúttal Vámos Petra (38) is többet hibázott

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Negyedóra elteltével Golovin Vlagyimir Eb-újoncot avatott: a váciak balátlövője, Csíkos Luca érkezett, hogy vele próbáljuk meg kicsit feltornázni a 38 százalékos lövési hatékonyságot. A szövetségi kapitány húsz perc játék után 8-6-os macedón vezetésnél kért időt, hogy felhívja a lányok figyelmét a védekezési hibákra.

Rettentő mód kínlódott a csapat támadásban, a védekezés sem volt még mindig az igazi,

de bízhattunk benne, hogy Szemerey hetesvédése, talán átlendíti a csapatot az érthetetlenül hosszú holtponton.

De nem lendítette át, képtelenek voltak átvenni a vezetést, pedig Szemerey ziccert védett, a macedónok több támadást is eltoporogtak, de mi is hetest hibáztunk, és még az üres kapura leadott lövésünk is kapufa lett.

Szemerey Zsófi védéseinek sokat köszönhetett a csapat

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Közvetlenül a szünet előtt először lett volna lehetősége a csapatnak két góllal vezetni, de Szöllősi-Schatzl Nadine lövését a dudaszó pillanatában kivédte Petrovszka.

Második félidő

A játékrész első gólját Schatzl lőtte, így először vezettünk két góllal, majd Győri-Lukács mehetett ziccerben kapura, de már megint ott állt előtte Petrovszka... Szerencsére a macedón támadások még lövésig is alig jutottak el, rendre ellopták előlük a labdát a magyar védők, így lövöldözhettük a könnyű gólokat. Klujber üres kapus találatával a 35. perc elején így máris 14-10-re vezettünk.