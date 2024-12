Hibátlan teljesítménnyel, 2006 óta először mindhárom csoportmeccsét megnyerve jutott tovább a magyar női kézilabda-válogatott az Európa-bajnokság középdöntőjébe. A debreceni Főnix Arénában az Észak-Macedónia elleni meccs második félidejében mutatkozott be a tornán Janurik Kinga, aki fantasztikusan védett a neki jutó 30 percben.

"Ha esélyt kapunk, akkor úgy illik beszállni, hogy megfogom az első lövést.

Ajándékként fogtam fel ezt a meccset, és már a kispadon kirázott a hideg olyan volt a hangulat, a pályán pedig ez még csak fokozódott,

nem is gondoltam, hogy ennyien szeretnek itt engem" - mondta a fogadtatástól meghatottan a rutinos kapus.

"Az első félidőben rengeteg ziccert hagytunk ki, ami a védekezésre is rányomta a bélyegét, aztán a második félidőben már sorra lőttük a gólokat, és a védekezés is összeállt" - avagy kiderült, hogy nem csak a jó támadójáték alapja a biztos védekezés, de fordítva is igaz a sportos örökzöld.

Janurik anyukája igazi sütimágus hírében áll, ha csak lehet, akkor saját készítésű válogatott finomságokkal lepi meg a csapatot. Debrecenbe még nem érkezett meg, de, ami késik, az nem múlik.

Nem, még nem hozott sütit anyukám a lányoknak, de nagyon remélem, hogy a középdöntőben itt lesz, ahogy a családom többi tagja és a barátaim is, mert ezt az érzést, ezt a hangulatot, ami itt van, mindenkinek át kell élnie egyszer.

A meccs legjobbjának választott, hét lövésből hat gólig jutó Szöllősi-Schatzl Nadine így értékelt a lefújás után.

"Mindenki tudta, hogy a második félidőben feljebb kell kapcsolnunk, mert belekényelmesedtünk a macedónok sebességébe. Az, hogy húsz gól alatt tartottuk őket, mutatja, hogy összeállt a védekezés.

Aki ismeri Montenegrót, az tudja, mire számíthatunk: pofonok, keménykedés, arcunkba kiabálás, és, ha egy pillanatra is nem mutatunk elég keménységet, akkor a montenegróiak felül kerednek, amit viszont nem engedhetünk meg, pláne itt Debrecenben.

Szöllős-Schatzl Nadine hatszor örülhetett gólnak a meccsen

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István / Magyar Nemzet/Mirkó István

"Azt most nehéz megmondani, hogy mire lesz elég az első három meccsen mutatott teljesítmény,

de továbbra is arra készülünk, hogy Bécsben töltjük az utolsó hétvégét

- tette még hozzá.