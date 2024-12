A magyarok százszázalékos teljesítménnyel jutottak tovább a csoportkörből, a középdöntőben pedig előbb Montenegrót győzték le, majd a pénteki második fordulóban 31-21-re verték Lengyelországot. A magyar csapat eddig egyszer, 2004-ben szintén hazai környezetben kezdett öt sikerrel kontinenstornát.

Vasárnap Románia, kedden a világbajnok és olimpiai ezüstérmes Franciaország lesz az ellenfél, egyaránt 18 órától a Főnix Arénában. A magyar szövetség előzetesen a legjobb hat közé kerülést tűzte ki célként a válogatott elé. Ez akkor is összejöhet, ha a középdöntőben nem szerez több pontot a csapat, egy pont megszerzése pedig az elődöntőbe jutást jelentené.

A női kéziválogatott százszázalékos az Európa-bajnokságon

Fotó: Mirkó István

A válogatott szombati sajtófélóráján Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány úgy fogalmazott: a célkitűzésük már szinte biztosan teljesül, minden más csak ráadás. Felidézte, a játékosok is és ő is elmondta korábban, hogy szeretnének a négy közé kerülni, és most ott vannak az elődöntő kapujában, de ha ezt görcsösen kezelik, az nem jó tanácsadó.

Ugyanúgy készülünk, ahogyan az eddigi mérkőzésekre. Tudjuk, hogy fontos, de itt minden mérkőzés fontos. Tudjuk, mit kell tennünk

– nyilatkozta az MTI-nek a szövetségi kapitány, aki felhívta a figyelmet, hogy ellenfelük is ugyanúgy készül rájuk, ahogyan ők a románokból, hiszen utóbbiaknak is van még esélyük eljutni a döntő hétvégére.

Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Mirkó István

„Majd meglátjuk, hogyan alakul a mérkőzés, kell-e változtatni valamin. Biztos vagyok benne, hogy a meccs rajtunk fog múlni. Ha ugyanolyanok leszünk, amilyenek eddig voltunk, akkor biztosan sikeresen zárjuk" – magyarázta Golovin, aki figyelmeztetett: nem tanácsos terhet rakni a csapatra, és azt mondani, hogy muszáj legyőzni a románokat.

Szerinte a mai kézilabdában nincs olyan kategória, hogy muszáj, mert sok egyforma csapat van, amelyek között az adott napon különbséget jelenthetnek - és befolyásolhatják a teljesítményt és az eredményt - olyan apróságok, mint az idegesség, a sérülések vagy a betegségek.

Kácsor Grétát vírusos fertőzés gyanúja miatt elkülönítették a csapattól. A román Gloria Bistrita-Nasaud balátlövője a pénteki mérkőzés előtt, a himnuszok alatt lett rosszul, fejfájásra panaszkodott és leesett a vércukorszintje.