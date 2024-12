Miközben tart a női Európa-bajnokság, a férfi kézilabdaélet sem unalmas a kontinensen: a legnagyobb bajnokságok decemberben is zajlanak. Az egyik legrangosabbnak tartott német bajnokságban az a Gummersbach áll a hetedik helyen, amely februárban a Tatabánya egyik ellenfele lesz az Európa-liga második csoportkörében. A vasárnapi Bundesliga-fordulóban a Gummersbach négy góllal győzött az Erlangen ellen, a találkozó után pedig a csapat vezetőedzője, Gudjón Valur Sigurdsson egy őt ért internetes csalásról is beszélt.

A Gummersbach izlandi kézilabdaedzője, Gudjón Valur Sigurdsson internetes csalás áldozata lett

Fotó: Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Sigurdsson a játékoskarrierje alatt az izlandi válogatott balszélsőjeként olimpiai ezüstérmet és Európa-bajnoki bronzérmet is szerzett, és többek között játszott a Kiel, a Barcelona, a Löwen és a Paris Saint-Germain együttesében is. A 2020-as visszavonulása után aztán rögtön edzőnek állt, méghozzá annál a Gummersbachnál, ahol 2005 és 2008 között maga is játszott. A csapatot vezetőedzőként segített visszajuttatni az élvonalba, majd a 2022-23-as szezon legjobb Bundesliga-edzőjének is megválasztották.

A vele kapcsolatos csalásról beszélt a Gummersbach kézilabdaedzője, Gudjón Valur Sigurdsson

A népszerű tréner a közelmúltban internetes csalás áldozata lett: ismeretlenek létrehoztak egy valósnak tűnő, de kamu Facebook-profilt az ő nevében, amely egy bizonyos összeg átutalása ellenében dedikálást és találkozókat kínál a Gummersbach kézilabdázóival.

„Hetek óta próbálunk küzdeni ellene, és minden oldalról jelentjük a profilt. De továbbra is tanácstalanok és tehetetlenek vagyunk, mert segítség nélkül semmit sem tudunk tenni. Az különösen rossz, ha olyan híreket kapunk, hogy

emberek pénzt akarnak keresni azzal, hogy az én nevemben hirdetnek találkozókat a játékosokkal, mert ezzel ártanak a klubnak”

– nyilatkozta Gudjón Valur Sigurdsson.

A Gummersbach kézilabdacsapatának ügyvezető igazgatója, Christoph Schindler megerősítette, hogy a klub jogi lépéseket tesz, hogy megtalálják és megállítsák az internetes csalókat. A csapat legközelebb szerdán este, a Magdeburg otthonában lép pályára a Bundesligában.