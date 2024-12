A strand kézilabdás klasszis tagja volt többek között a 2005-ben Világjátékok-ezüstérmet szerző női válogatottnak, mellette pedig 2002-ben és 2011-ben magyar bajnokságot nyert az OVB Beach Girls csapatával, míg 2004-ben és 2010-ben Magyar Kupa-győztes is volt. A 2005-ös Világjátékok volt az első olyan olimpián kívüli sportágak seregszemle, amelyen Magyarország először indított egységes csapatot, így többek között a női strandkézilabda-válogatott is kvótát szerzett Duisburgba, a keretben pedig ott volt Ács Barbara is.

Neukum Tamás női szövetségi kapitányként irányította a válogatottat, Ács Barbarára így emlékszik vissza a szakember: „Mindig mosolygós, pozitív, nagy harcos játékos volt. A legnehezebb helyzetekben is jó irányba lendítette a csapatot, egyszerűen nem lehetett nem szeretni, hiszen mindenki pozitív impulzusokat kapott tőle. Igazi csapatember volt. Először volt szerencsém beválogatni a nemzeti csapatba. A kritikus pillanatokban lehetett rá számítani. Hihetetlen, hogy így kell búcsúznunk tőle...”

Ács Barbara a strand szakág mellet terem kézilabdában szerepelt többek között a Postás SE-ben, a Tököl KSK-ban, a Szentendre együttesében, a Budakalászban, Érden, a Dunakeszi és a Kinizsi TTK csapataiban – áll a Magyar Kézilabda Szövetség hírében.