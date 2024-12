A részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon a magyar női kézilabda-válogatott az első hat mérkőzését egyaránt megnyerte a szenzációs hangulatú, debreceni Főnix Arénában. Ugyan ezt két vereség követte, a bécsi bronzmérkőzésen a világbajnok és olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen sikerült a visszavágás a középdöntős vereségért, így Magyarország 12 év után szerzett ismét Eb-érmet a sportágban.

A magyar női kézilabda-válogatott bronzérmes lett a 2024-es Európa-bajnokságon

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Az Origo Sporthoz hasonlóan a Magyar Nemzet is ott volt minden mérkőzés helyszínén, utóbbi szerkesztőség videós tudósítója, Kibédi Péter pedig el is készített egy kisfilmet az Eb után. A felvételen szerepel Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesének menetelését érintő minden fontos pillanat és nyilatkozat is. Nézze meg a cikkünk végén található videót!