A magyar válogatott 45 percnyi csodálatos játékkal 26-20-ra legyőzte Montenegrót a női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjében. Az ellenfél ugyan jobban és agresszívebben kezdett, ám a magyar csapat idővel stabilizálni tudta védekezését, támadásban is egyre jobban játszott, és már a félidőben vezetett. Golovin Vlagyimir együttese a második játékrészben teljesen riválisa fölé nőtt, így abszolút megérdemelt sikert aratott. A magyar csapat továbbra is 100 százalékos teljesítményt nyújt a tornán, ezzel a diadallal pedig nagyon közel került az elődöntő is.

A magyar női kéziválogatott 26-20-ra legyőzte Montenegrót az Európa-bajnokságon

Fotó: Mirkó István

"A legfontosabb, hogy mentálisan nagyon erős ez a csapat, és ezt most is bebizonyította" -

mondta a szövetségi kapitány a siker után, aki elárulta, hogy amit elterveztek, az a tizedik perctől kezdve a meccs végéig működött.

Klujber Katrin szerint el akarták kerülni a "mészárszéket" a meccs elején, ám aztán felvették a ritmust és ellenfelük fölé tudtak nőni.

Én is azt mondom, hogy irány Bécs, most már kacsintgatunk elég erősen Bécs felé!" -

tette hozzá a Fradi klasszisa, utalva rá, hogy egyre közelebb vannak az Eb-elődöntőhöz.