A 47 éves ESPN futball-elemző az Instagramon tette a bejelentést a csatorna „Sunday NFL Countdown” című műsorának forgatásáról. Üzenetét a férfiaknak címezte, és arra buzdította őket, hogy vizsgáltassák meg magukat és végeztessenek vérvizsgálatot, anélkül, hogy konkrét betegségre utalt volna. „Csak arra kérem az összes imádkozót, hogy tegyék áldó kezüket rám és a családomra ezekben a nehéz időkben. Az emberek a múlt héten a szememről beszéltek” - mondta Moss, mielőtt felvette volna a napszemüvegét. „Valamivel küzdök, ember, és ez valami belső dolog, de a fiatok át fog jutni rajta. Nagyszerű orvoscsapat és nagyszerű család vesz körül.”

Randy Moss igazi legenda volt a pályán. Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2020 Getty Images

Moss 14 szezont játszott a Minnesota Vikings, az Oakland Raiders, a New England Patriots, a Tennessee Titans és a San Francisco 49ers csapatában. Jerry Rice mögött a második helyen áll 156 touchdown-elkapással, és 982 elkapása volt (összesen 15 292 yard). Moss 2018-ban került be a Pro Football Hall of Fame-be.