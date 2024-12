„A keddi nap tejesen kézilabdamentesen telt el, ami nagyon jót tett a csapatnak” – mondta el Janurik Kinga. „Kimentünk a városba, megnéztük a karácsonyi vásárt, rengeteg szeretetet kaptunk az emberektől. Most az a legfontosabb, hogy mindent megtudjunk a csütörtöki ellenfelünkről, Montenegróról. Éppen ezért nézünk majd videókat a balkáni csapatról. Tudjuk róluk, hogy a legkeményebben védekező csapatok közé tartozik, nagyon nehéz ellenük gólt szerezni. Nekünk arra is oda kell figyelni, hogy a védekezésünk stabil legyen. Ez alapozza meg a támadójátékunk sikerességét. A kemény harcmodorra úgy készülünk, hogy itthon vagyunk, ami minden játékosnak megkétszerezi az erejét. Ez plusz motiváció. Nagyon sok szurkolót várunk, kérjük is, hogy mindenki jöjjön el, mert az egész Eb eddigi legkeményebb mérkőzése lesz ez. Mi most csak erre a meccsre figyelünk, a többi ellenféllel ráérünk később foglalkozni. Ha Montenegrót megverjük, az akkora löketet adhat nekünk, hogy egészen messzire vihet bennünket.”

A magyar női válogatott eddig 100 százalékos teljesítményt nyújtott

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Mennyire érzik azt, hogy a közönség, a szurkolók egyre inkább a csapat mellett állnak?

Eddig is nagyon sokan jöttek szurkolni és rengetegen támogattak bennünket. Szerintem ez nem változott.

Ugyanakkor azt is érezzük, hogy a közösségi térben is nagyon sokan szorítanak nekünk.

Akik írnak nekünk, azokat is nagyon szeretjük, meg azokat is, akik ki tudnak jönni a meccsekre.

Mekkora az izgalom, a drukk a csapatban? Különösen azért kérdezem ezt, mert most tényleg reális lehet az esély a négy közé jutásra.

Mi most tényleg meccsenként haladunk előre. Nem is tehetünk mást. Az első csoportkört 100 százalékosan zártuk, ez jó.

De ha tényleg eljutnánk a legjobb négy közé, az hatalmas ajándék és csoda lesz nekünk.

Ugyanakkor mi nem számolgatunk, lépésről-lépésre szeretnénk előre haladni. Ha megnézzük az ellenfeleinket, az sem lepett meg minket igazán, hogy a spanyolok helyett a lengyelek érkeznek a középdöntőbe. Tudom, sokan a spanyolokat várták, de a lengyelek is nagyon erősek. Mi ellenük is szeretnénk győzni.