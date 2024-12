A középdöntőbe jutott magyar válogatott a részben hazai rendezésű női kézilabda-Európa-bajnokság csoportkörében csütörtökön Törökországot 30-24-re, szombaton Svédországot 32-25-re, hétfőn pedig Észak-Macedóniát 29-19-re győzte le a debreceni Főnix Arénában. A középdöntő során ugyanitt lép pályára a csapat, méghozzá csütörtökön, pénteken, vasárnap és jövő kedden.

Csoportelsőként jutott a középdöntőbe a női kézilabda-válogatott a részben hazai rendezésű Eb-n

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Azt már korábban lehetett tudni, hogy a négy Eb-ellenfél közül a világbajnoki címvédő és olimpiai ezüstérmes franciákkal, illetve a spanyolokat meglepetésre kiejtő lengyelekkel is találkozni fog a magyar csapat, kedd estére pedig kiderült, hogy a C csoportból a montenegrói és a román válogatott jutott még a magyarokat is felvonultató debreceni középdöntő-csoportba.

Golovin Vlagyimir együttese a folytatásban először Montenegróval találkozik, majd másnap Lengyelország lesz az ellenfele. December 8-án Románia következik, két nappal később pedig a franciák ellen zárja a magyar csapat a középdöntős küzdelmeket.

A magyar válogatott menetrendje:

december 5., csütörtök: Magyarország-Montenegró 18.00

december 6., péntek: Magyarország-Lengyelország 20.30

december 8., vasárnap: Magyarország-Románia 18.00

december 10., kedd: Magyarország-Franciaország 20.30

A hatcsapatos csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a hamadikok pedig az ötödik helyért mérkőzhetnek.