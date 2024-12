Most jön a neheze

A neheze azonban csak most következik, bár sokak szerint azzal, hogy bent vagyunk a legjobb négy között, minden előzetes cél teljesült. Csakhogy ha már idáig eljutottunk, nem kellene alább adni egy éremnél. De ezt elérni sokkal nehezebb lesz, mint amit ez a csapat eddig átélt.

Kedden például a franciák következnek, a világ egyik legjobb csapata.

A továbbjutás szempontjából tét nélküli lesz ez a meccs, de annyiból semmiképp sem, hogy a középdöntő csoport első helyezettje várhatóan elkerüli az elődöntőben Norvégiát. (A bécsi középdöntős csoportból még két forduló van hátra, de a norvégok első helye aligha forog veszélyben.) A norvgok játékát látva senki sem szeretne velük találkozni, így aztán a magyaroknak a franciák ellen is a győzelemre kell törekedni.

Simon Petrát az EHF szakértői is a legjobbnak látták

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Az EHF amúgy Simon Petrát tartja a magyar válogatott titkos fegyverének. A románok elleni mérkőzés után azt írták, hogy a 20 éves játékos passzolási képességével és magas játékintelligenciájával szinte szétszedte a román csapatot.

Az európai szövetség szakértői szerint Románia ellen Simon csinálta meg azt a tüzet, amely elhamvasztotta a román reményeket,

bár Klujber Katrin 10 gólja is nagyon kellett ehhez a győzelemhez. Mégis, a kulcsfigura ezen a mérkőzésen Simon Petra volt.

Ezt mondták a magyarok az Origónak

"Szerintem igazán még senkiben sem realizálódott, hogy ezt tényleg sikerült elérnünk. Éppen tegnap este beszéltük a csajokkal, hogy nagyon durva, hogy már két hete itt vagyunk. Pedig voltak hátráltató tényezők, kisebb sérülések, betegségek, de összekaptuk magunkat.

Egy kicsit sajnálom, hogy nem úgy sikerült nyernünk, ahogy szerettünk volna, de az a lényeg, hogy megvan a 2 pont, és hazai pályán ismét sikerült legyőznünk Romániát

- mondta a kapus, Szemerey Zsófi az Origo kérdésére.

"A hármas védekezésünkben voltak hibák, ezeket ki kell javítanunk, mert két nap múlva a franciák ellen is nagyon kemény mérkőzés vár ránk. De fel fogunk készülni, és nem feltett kézzel fogunk pályára lépni ellenük" - látta meg az apró hibát a magyar gépezet működésében a francia Metz kapusa. "Nagyon remélem, hogy százszázalékosan tudjuk lezárni az itteni szereplésünket. Nem sokan hitték, hogy képesek vagyunk erre, amikor először beszéltünk nyilvánosan a terveinkről.

Nagyon örülünk, hogy sikerült bebizonyítanunk, hogy nem csak a levegőbe beszélünk, és reméljük, hogy a kanapéhuszárok is visszavesznek egy kicsit ezek után, mert nagyon sértő tud lenni, amiket szoktunk kapni,

még akkor is, ha próbálunk ezek elől elzárkózni. De most nekik is remek választ tudtunk adni" - mondta a románok ellen is remekül védő kapus.