Újabb két magyar gól következett, mindkettőt Klujber Katrin lőtte. Ő már háromnál tartott. Ami bosszantó volt, hogy támadásban sok hibát követtünk el. Vagy eladtuk a labdát vagy kidobtuk azt az oldalvonalon. Akár már az egyenlítés is meg lehetett volna, e helyett Foppa góljával megint elléptek a franciák (5-8). A meccs addigi hőse, Klujber Katrin újabb büntetőt dobott be, de amígy a magyar védelem nem tudott rendeződni, s Szemerey nem tudott védeni, nem volt esély a zárkózásra.

Vlagyimir Golovin szövetségi kapitánynak az első félidőben kétszer is időt kellett kérnie

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Olykor balszerencsések voltunk, de nagyon sokat is hibáztunk. 6-10-es állásnál a magyar kapitány már a második idejét kérte ki, nem is tehetett mást, mert meg kellett valahogyan fogni a franciákat. Hiányoztak a szélsőgóljaink, de az időkérés után ez is megjött, Győri-Lukácsé volt az első ilyen. Majd a második is, de ez valami elképesztő módon született meg: francia támadás végén Szemerey védett, egy gyors indítás következett, amelyet Győri-Lukács akrobatikus mozdulattal ütött be Laura Glauser mellett. Ezzel lett 8-10, de aztán azonnal jött egy francia gól. Nem volt ez a meccs reménytelen, csak el kellett hinni, hogy van keresnivalónk. 9-11-es állásnál hetest kaptunk, a francia csapat meg 2 perces kiállítást. Klujber ezt is belőtte, feljöttünk egy gólra (10-11), a franciák azonnal időt kértek.

Kevesebb mint 4 perc volt hátra ekkor az első félidőből. Szemerey üres kapus gólt dobott, majd Győri-Lukács is. A 29. percben kiegyenlített a magyar csapat (12-12). Óriási volt, ami ezekben a percekben történt, s a szünetben 13-13 volt az állás. Ha most lett volna vége a meccsnek, a magyar csapat nyerte volna meg a csoportot. De hátra volt még 30 perc.

Klujber Katrin volt az első félidőben a magyar csapat legjobbja

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Foppa góljával indult a második félidő, majd Nze Minko két gólt lőtt. Ott voltunk tehát, ahol a part szakad. Az első féidőben nagy erőfeszítések árán egyenlítettünk, majd a második félidőt elkezdtük 0-3-al. Roppant bosszantó volt mindez. A franciák kapust cseréltek, Sako sajnos nem védett rosszul. Valentini kínai figurából lőtt gólt, 14-17 volt az állás.