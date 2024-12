Szinte napra pontosan 1 éve, 2023. december 4-én a svédországi Helsinborgban a női világbajnokságon csapott össze egymással Magyarország és Montenegró női kézilabda-válogatottja. A tét akkor a csoportelsőség volt, s a magyarok a szünetben 10-7-re vezettek. Aztán olyan visszaesés történt a játékunkban, amelyre azóta sincs érdemi magyarázat. Montenegró végül 24-18-ra győzött, s elvitte a csoport első helyét. Más kérdés, hogy végül a magyarok is odaértek az olimpiai selejtezőre, de azért amíg ez eldőlt, volt egy-két feszült pillanat Svédországban. De ez most nem a vb, hanem a női kézilabda Eb.

A magyar női válogatott eddig 100 százalékos teljesítményt nyújtott a női kézilabda Eb-n

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Jön a női kézilabda Eb leggyilkosabb meccse

Már csak ezért a vereségért is érdemes lenne revánsot venni csütörtökön este Debrecenben. A tét most is nagy. Mivel mind a két csapat megnyerte saját csoportját, 2-2 pontot hoztak be a középdöntőbe. Éppen ezért ennek a mérkőzésnek a győztese hatalmas lépést tehet az Európa-bajnokság végjátéka felé.

Azaz: magyar győzelem esetén szinte biztosan bent lehetünk a legjobb 6 között, de az éremálmok sem illanak el - sőt!

Az egész mezőny egyik legkeményebben védekező csapata Montenegró, s ezzel a magyar játékosok is tökéletesen tisztában vannak. Az ellenfél meccseit kevés gól jellemzi, a kapusuk nagyszerű. Ugyanakkor a montenegrói sajtóban megjelent nyilatkozataik alapján mintha kissé lenéznének bennünket. A montenegrói Pobjeda című újság csütörtök reggeli cikke szerint a montenegróiakat senki sem fenyegetheti meg. Suzana Lazović, szerint olyan mentális erejük van, mint kevés csapatnak ezen az Európa-bajnokságon.

Montenegró a magyarok ellen is győzelemre készül

Fotó: NurPhoto via AFP

Tatjana Brnović a következőket mondta: "Az eddigi teljesítményünk parádés, 3 meccs, 3 győzelem. A magyar csapat fiatal játékosokból áll, de összességében nem annyira erősek, mint más olyan együttesek, amelyek hasonló átlagéletkorúak.

Ennek pedig az az oka, hogy a magyar bajnokságban inkább a külföldi sztárjátékosok dominálnak. Ezzel együtt erősek, de nem jobbak nálunk.

Tudjuk, mi a dolgunk és ezen a mérkőzésen nem lesz meglepetés." A játékos is emlékeztetett az egy évvel ezelőtti vb-meccsre, s hangsúlyozta, hogy a magyarok csak 18 gólt tudtak dobni Montenegrónak. Erre számít csütörtökön este is.