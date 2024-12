Az ellenfél viharos játéka megfogta a magyarokat. Ami a támadójátékunkat illeti, a kőkemény zöld mezes védőfal sokszor okozott gondot, de a szélre lehúzott labdákkal eredményesek tudtunk lenni. A közönség "Haroljatok!" kiáltozással próbálta biztatni a csapatot, de még mindig az ellenfél vezetett 9-7-re, s ekkor időt is kértek. Ez mintha őket zavarta volna meg jobban. Előbb egy szélsőgóllal 8-9, majd Klujber Katrin hetesével 9-9 lett az állás. Mondanunk sem kell, micsoda erőfeszítés kellett ahhoz, hogy a négygólos hátrányt ledolgozzuk. Sőt! A 24. percben Vámos Petra góljával először vezetett Magyarország. Simon Petra sem akart lemaradni, a rendezetlen montenegrói védelem között tört be és 11-9 ide. Óriási fordulat és még nem volt vége. Mert Győri-Lukács is bevert egyet, ezzel Magyarország 6-0-s sorozatban volt, egészen elképesztő. Montenegró látszólag teljesen szétesett, de erre a játékosoknak gondolniuk sem volt szabad. Nem is tették, Klujber újabb góljával a 27. percben 13-10 volt az állás.

Az első félidő második felében Szemerey Zsófi védései alapozták meg a magyarok feltámadását

Fotó: Mirkó István

Az utolsó két percre is maradt municíó az első féldőben. Márton Gréta előbb lőtt egy szélsőgólt, majd kiharcolt egy hetest. Klujber ezt is beverte, 15-11, az ember nem is akart hinni a szemének. Kuczora Csenge sem akart lemaradni, övé volt az utolsó szó, 16-11, ez volt a félidei állás.

3-7-ről a magyar csapat csinált egy 13-4-es negyedórát, ez már önmagában elképesztő volt. De az is, ahogy az ellenfél a második félidőt elkezdte. Két góllal jelezték, hogy nem adták fel, szerencsére Vámos Petra válaszolni is tudott. Nem sokkal később pedig ismét visszaállt a megnyugtató "közte öt", azaz 18-13-ra vezettünk. Az is a mi dicséretünket zengte, hogy az ellenfél kénytelen volt kapust cserélni, Attingré váltotta Rajcicot. Saját tempóját tudta játszani Magyarország és ezt a montenegrói csapat nem bírta. Ráadásul a kapuban Szemerey most is ragyogóan védett.