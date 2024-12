"A visszafogottabb kezdés után szervezettebb védekezés és pontosabb támadás jellemezte a játékunkat, megfordult a tempónk. Az elején volt aki izgult, én nem, de én se úgy kezdtem, ahogyan szerettem volna" - kezdte értékelését Klujber Katrin.

Az elején el akartuk kerülni a mészárszéket, a kemény ütközéseket, ezért kezdhettünk kicsit gyengébben. Aztán a védekezésből vittük előre az energiát, ez sokat adott ahhoz, hogy támadásban bátran menjünk előre. Én is azt mondom, hogy irány Bécs, most már kacsingatunk elég erősen Bécs felé!" -

tette hozzá a Fradi klasszisa, utalva rá, hogy egyre közelebb vannak az Eb-elődöntőhöz.

Klujber Katrinék Montenegrót is magabiztosan legyőzték

Fotó: Mirkó István

"Erre a meccsre sem emlékszem nagyon, de nagyot mentünk. A védekezésünk teljesen össze tudott állni idővel, kicsit rosszul kezdtünk, de mentálisan nagyon erősek voltunk, ez volt a kulcs" - értékelt az újabb siker után Kuczora Csenge.

Ezek szerint kellett idő, hogy hozzászokjunk az ellenfél a durvaságához, aztán nagyon jó sorozatot tudtunk hozni, amit végigvittünk az egész meccsen. Büszke vagyok a lányokra,

bizonyítottuk, hogy erre is képesek vagyunk. Az elején én se sokat próbálkoztam, voltak eladott labdák, de olyan buzdítást kaptunk, hogy emiatt is tudtunk utána fordítani. Az biztos, hogy nagy lépést tettünk a céljaink felé, de még a további három meccsünkre is koncentrálnunk kell" - tette hozzá a válogatott balátlövője.

Papp Nikoletta szerint nem akarták felvenni a montenegróiak stílusát, ám megmutatták, hogy erre is képesek és így is tudnak játszani.

"Szerintem a félidő végén felébredtünk egy kicsit, összekaptuk magunkat, újra felkaroltuk egymást. A hat ember együtt mozgott, aztán Szemerey Zsófi megint lehúzta a rolót.

Nem akartuk felvenni a stílusukat, de máshogy nem lehetett. Mi is ugyanúgy tudunk üvölteni, ordítani, így is tudunk küzdeni.

Próbálunk a következő meccseken még nagyobb gólkülönbséget kialakítani, de a legfontosabb, hogy mindig 2 ponttal jöjjünk le a pályáról" - mondta Papp Nikoletta.

Újabb fantasztikus győzelmet aratott a magyar csapat az Eb-n

Fotó: Mirkó István

A Montenegró elleni győzelem azt jelenti, hogy a magyar válogatott továbbra is 100 százalékos teljesítményt nyújt a tornán. Ezzel a diadallal pedig nagyon közel került az Eb-elődöntő is. Golovin Vlagyimir együttese pénteken 20.30-kor a lengyelek ellen folytatja szereplését, a papírforma ott is magyar sikert ígér.