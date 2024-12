Óriási szenzáció: a legjobb négy közé jutott Magyarország a kézi Eb-n

Magyarország-Románia női kézilabda Eb-középdöntő mérkőzés az elődöntőért! Egy mondatban így is össze lehetett foglalni a vasárnap esti összecsapás tétjét, s azt gondolom, nem kell hangsúlyozni, hogy mekkora emocionális töltetet jelentett ez a magyar csapatnak. De a románnak is, mert ők sem mondtak még le a legjobb 4 közé jutás lehetőségéről. Igazi tétmeccs, igazi ki-ki találkozó előtt voltunk tehát, s az eddig 100 százalékos, 5/5-ös mutatóval rendelkező magyar csapat tagjainak sem kellett túlságosan magyarázni, mekkora a tét.

A női kézilabda Eb-n a magyarok a románok ellen folytatták a küzdelmeket

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Ám pontosan ez jelentette a veszélyt is, azaz Vámos Petráéknak nagyon kellett arra vigyázniuk, hogy ne pörögjék túl ezt a mérkőzést. Okosan, az erőt beosztva és maximális koncentrációval kellett végigjátszani a mérkőzést. Szerencsére a Főnix Arénába is visszatért az igazi Eb-hangulat. Bár a magyarok elmúlt két mérkőzésén nem volt teljesen telt ház, s bár most is egy időben zajlott a DVSC-Újpest NB I-es bajnoki a kézimeccsel, itt már nem lehetett sok üres széket felfedezni. Mondjuk az is megérne egy misét, hogy a DVSC két legfontosabb hazai meccse, a Fradi meg az Újpest elleni ütközött a magyar női kézicsapat Eb-mérkőzéseivel, de ez a történet most nem erről szólt.

Már csak azért sem, mert a kezdésre teljesen megtelt a csarnok. S szinte felrobbant az aréna, amikor Klujber hétméteresével a magyarok megszerezték a vezetést. Ez azonban nem tartott sokáig, mert a román csapat pillanatok alatt két góllal válaszolt, sőt, támadtak a nagyobb különbségű vezetésért is, de ezt sikerült megakadályozni. Ennek ellenére a meccs elején folyamatosan Románia vezetett. A 8. percben Klujber közbelövésével lett újra 5-4 ide. A védekezés nem annyira dominált a meccsen, számoltatlanul estek a gólok. 8 perc alatt már 11-nél tartottunk.

Győri-Lukács Viktória lő a román kapura

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Mindkét kapus extra teljesítménnyel rukkolt ki már a mérkőzés elején. A románoknéál Curment, nálunk Szemerey védett elképesztően. A magyar kapus a jobb szélt teljesen betakarta, hiába próbáltak meg onnan mindent a románok. A 14. percben 7-7 volt az állás, majd jött Klujber egy hatalmas góllal. Ez jeladás volt, mert Győri-Lukács hamarosan 9-7-re módosított, először vezetett Magyarország két góllal. Ugyanakkor a románok kapusa vért ivott, Curment mindent megfogott, még azt is, amit szinte nem lehetett. Szerencsére akadtak olyan lövések, amelyekkel ő sem tudott mit kezdeni. Ilyen volt Simon Petra gólja, amivel 10-8 lett az állás, s ekkor kértek időt a románok.