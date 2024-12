A magyar válogatott csodás győzelmet aratott Svédország ellen az Eb-n

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Mindegy, ezt a kefét már meg kell ennie a svédeknek, s nem állítom, hogy emiatt a magyarok nem örvendeznek kissé. De tegyük most be a fiókba a legszebb örömöt, a kárörömöt, mert a magyarok teljesítménye miatt igazán van okunk a boldogságra. Már a meccs első perceiben látszott, hogy Klujber Katrin és társai vért ittak. Elképesztő meccs volt, senki sem gondolta, hogy a magyar csapat ilyen teljesítményre lesz képes. Talán még a magyar szövetségi kapitány, Vlagyimir Golovin sem.

Nem tudtam volna elképzelni, hogy 10 góllal nyerjünk, pedig 12-vel is vezettünk a meccen. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jók vagyunk.

Mindent betartottunk, amit előre megbeszéltünk és elterveztünk. Az volt a furcsa, hogy a svéd csapat nagyon bizonytalan volt a második félidőben, valószínűleg a mi játékunk bizonytalanította el őket ennyire" - mondta a svédek elleni csodagyőzelem után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. "Szenzációs volt a hangulat, sokszor átéltem már ilyet. A fókusz természetesen ezen a meccsen volt, ez volt a rangadó a csoportkörben. Nem is tudok most szavakat találni, öröm volt látni, hogy ilyen bizonytalanná tettük a svédeket. A munkának most beérett a gyümölcse"- tette hozzá a kapitány.

A magyar szövetségi kapitány, Vlagyimir Golovin tökéletes taktikát eszelt ki a svédek ellen

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

Mit jelent mindez a magyar csapat számára? Először is azt, hogy a mieink már biztosan továbbjutottak a középdöntőbe, azaz az első három csoportmeccs után további négy összecsapást is a Főnix Arénában fogunk játszani. Az ellenfelek még nem ismertek, de az biztos, hogy a franciák köztük lesznek. Aztán azt is jelenti, hogy a magyar csapatnak nem kell lemondania arról, hogy az Eb végjátékában Bécsben is pályára léphessen - bár addig még nagyon hosszú út vezet. Aztán azon is érdemes volt elgondolkodni, hogy ez a csapat ilyen tét mellett, ilyen ellenféllel szemben mikor játszott hasonlóan? Talán a 2008-as pekingi olimpián a románok elleni negyeddöntőben vagy 2021-ben, Tokióban, amikor a spanyolokat és a svédeket is le tudtuk győzni.

"Már jóval korábban, a szlovákok elleni felkészülési mérkőzés előtt is erre készültünk, tudtuk, hogy ez lesz a kulcsmeccs ahhoz, hogy Bécsbe eljussunk.

Nem sokat aludtunk tegnap éjjel, rengeteg videót megnéztünk. Nem nagyon hagytunk nekik helyet, sablonlövésekre kényszerítettük őket.

Most a pihenés és a regeneráció kerül a középpontba, de aztán a következő meccsre fókuszálunk, mert az Észak-Macedón csapat is elég erős. Sikerült az első kitűzött célt elérnünk, most haladunk tovább" - tette hozzá a kiváló formában védő magyar kapus.