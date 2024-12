Simon Petráról mindent elmond, hogy az EHF őt választotta meg ezen a tornán a legnagyobb fiatal tehetségnek. Nem került be az All Star csapatba, de ott helye lett volna (vélhetően ebben a sérülése akadályozta meg) a magyarok kapusa, Szemerey Zsófi, aki az egész tornán hatalmas tartást adott csapatunknak. S ez volt a jellemző a franciák elleni bronzmeccsre is, ahol nélküle aligha nyertük volna meg ezt az érmet.

Szemerey Zsófi elképesztően védett a magyar kapuban

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István / Magyar Nemzet/Mirkó István

Senki sem stresszelt

Az Eb álomcsapatába is bekerülő győri jobbszélsőnek, Győri-Lukács Viktóriának egy pillanatra nem fordult meg a fejében, hogy nem a magyar csapat fogja megnyerni a bronzmeccset. "Az egész nap olyan volt, hogy nem láttam senkin, hogy stresszelne. Egyszerűen annyira együtt volt a csapat, hogy most még a meccs előtt is tudtunk nevetni, viccelni.

Ennek egyszerűen meg kellett lennie, mert annyira sokat dolgoztunk érte, és olyan egységes ez a csapat, hogy ezt most egyszerűen megérdemeljük, és az éremmel megyünk haza

- mondta a kiváló szélső, akinek felidéztük, hogy a második félidő közepén az egyik gólja után olyan elemi erővel tört ki a feszültség, hogy onnantól nem is lehetett kérdés, melyik csapat fog nyerni.

"Erre a pillanatra speciel nem emlékszem, de én minden gólom úgy éreztem, hogy meg fogok őrülni, hogy sikerült belőnöm, hogy én is tudtam segíteni a csapatnak. Hibáztam párat, de most már kit érdekel, hazavisszük a medált, és mindenki csak erre fog emlékezni" - zárta Győri-Lukács.

Vámos Petra egy ellenőrzéssel kezdte a napot: a magyar válogatott irányítója azt nézte meg, hogy egyáltalán játékra alkalmas állapotban lesz-e vasárnap délutánra. Mindannyiunk szerencséjére a vizsgálat eredménye egy "igen" lett.

"A norvég meccs után nem voltam ebben annyira biztos, amikor még hőemelkedésem volt...

Szerintem, amit ma letettünk az asztalra, az egy nagyon komoly meló volt, megmutattuk, hogy számolni kell velünk.

Lehet, hogy fiatalok vagyunk, de a szívünkkel és a fejünkkel bárkit meg tudunk verni. Most mérhetetlenül boldog és büszke vagyok, mert álmomban sem mertem volna gondolni, hogy végül csakugyan bronzéremmel zárjuk az Eb-t. Ez egy elmondhatatlan érzés" - mondta kissé elérzékenyülve az elnyűhetetlen irányító.