Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint önbizalmat ad a magyar válogatott tagjainak, hogy idén már sikerült legyőzniük egyszer a világbajnok, olimpiai ezüstérmes francia együttest, amely ellenfelük lesz a magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokság vasárnapi bronzmérkőzésén.

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István / Magyar Nemzet/Mirkó István

Szemerey Zsófi sérülés miatt kihagyta az elődöntőt, a szombati sajtófélóráról pedig Vámos Petra, a norvégok ellen remekül védő Janurik Kinga, a pénteki találkozóról betegség miatt hiányzó Márton Gréta, valamint Szilágyi Zoltán másodedző egyaránt betegség miatt maradt távol. A szövetségi kapitány az MTI-nek elmondta: Szemerey sérülése javul, a délutáni edzésen derül ki, "ki mire képes". "Márton Gréta jól van, ő is fog mozogni, csak hát jönnek az újabb megbetegedések, nem tudjuk, milyen stádiumban vannak, ezért nincsenek most itt. Az orvosi stáb dolgozik ezen, ellátja őket gyógyszerekkel, bár amennyien már betegek voltak, fogyóban vannak a gyógyszerek is... Bízom benne, hogy mindenki rendben lesz és az utolsó mérkőzésünkre mindenki bevethető lesz" - fejtette ki Golovin.