Azért a norvég sportsajtó is képes jól időzíteni egy jól irányzott cikkbombát. Az ember azt hinné, hogy a skandináv országban most mindenki a válogatott eddigi nagy sikerével van elfoglalva. Azok után, hogy Norvégia 2024-ben olimpiát nyert női kézilabdázásban, most pedig veretlenül menetel az Eb-n, tényleg minden rózsaszínű. Legalábbis ezt hisszük. Ám a norvég kézilabda bajban van.

Boldog norvég női kézilabdázók. A kép nem árulja el, mekkora bajban van a sportág Norvégiában

Fotó: AFP

Nagy bajban van a norvég kézilabda

Legalábbis erről írt csütörtökön a nettavisen.no oldal. Már a cikk címe is érdekes: Ez így nem mehet tovább. De miről is van szó pontosan? Röviden összefoglalva a következőkről:

Miközben a norvég női kézilabda-válogatott gyönyörű játékkal menetel az Európa-bajnokságon, Norvégiában a női (és a férfi) kézilabdaklubok súlyos anyagi gondokkal küzdenek;

A Norvég Kézilabda Szövetség jelentése szerint az első osztályú férfi és női bajnokságban szereplő klubok közül 10 óriási bajban van;

A válogatott menedzsere, Thorir Hergeirsson és Camilla Herrem is aggodalmának ad hangot a norvég klubkézilabda helyzete miatt;

Mondhatnánk, ezzel a riadalommal várhattak volna még egy kicsit a norvégok, mert azért mégis az Eb-elődöntőre készülnek Magyarország ellen. De nem vártak. "Szerintem nagyon szomorú helyzet" – ezt mondta Camilla Herrem, a Sola játékosa. Ő az egyik olyan játékos, aki jelenleg a válogatottban játszik az Európa-bajnokságon, s amúgy egy norvég klubcsapat tagja. Így folytatta:

Ami most megy, az nem mehet tovább. Változásnak kell történnie, mert a mostani irány nem jó."

A játékos arra is emlékeztetett, hogy az ősz folyamán a Vipers csapata nagyon közel volt a csődhöz, de az utolsó pillanatban sikerült a mentőakció. Ám mindez tényleg csak a jéghegy csúcsa volt, mert a Vipers mellett további 9 norvég klubcsapat került hasonló helyzetbe.

A Fredrikstad Ballklubb, az IL Bergen, a Sandnes HK, a Haslum és a Halden TH

ebben a szezonban már vagy bejelentették a csődöt vagy a mostani helyzetük a csődközeli állapotot mutatják.

A norvég Camilla Herrem nehéz pillanatokat él át az Európa-bajnokságon

Fotó: AFP

"Borzalmasan szomorú vagyok" - mondta Camilla Herrem. Valahogy vonzóvá kellene tennünk ezt a játékot, mert ennek nagyon rossz vége lesz. Az emberekkel meg kellene értetni, hogy jöjjenek ki a meccsekre, vegyék meg a jegyeket és nézzenek bennünket. Ha ez így megy tovább, elvándorlás lesz, kevesebb jó játékos és edző fog Norvégiában dolgozni."