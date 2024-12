A Novák Miklós által írt cikk eleje rögtön mellbe vágja az olvasót. Kiderül ugyanis, hogy id. Ocskay Gábor azért kapott infarktust, mert 2016-ban a sportág új - kintről jövő - elnöke, Such György félreállította. A hivatalos indoklás persze az volt, hogy a két sportvezetőnek (pontosabban kettejük közül csak Ocskay volt az igazi sportvezető) más elképzelései voltak a sportág jövőjét illetően.

Id. Ocskay Gábor, aki a magyar hokisport legnagyobb sportvezetője

"...mások füle hallatára szólalkoztam vele (Such György elnökkel - a szerk.) össze harsányan a Parlamentben, a tudomására hozva, hogy a falig elmegyek a sportág értékeinek védelmében. Nem meglepő, hogy ezek után nem akartak velem együtt dolgozni. Mondjuk, az nem volt elegáns, amit elterveztek.

El akarták játszani, hogy majd a közgyűlés visszahív az elnökségi tisztségemből. Szerencsére még útközben értesültem arról, hogy mi készül, s a kocsiból diktáltam egy levelet, miszerint Such György kérésére Ocskay Gábor lemond. Utána még adóhatósági ellenőrzéssel fenyegetőztek.

Nincs mit takargatnom, de hasonlóban még sohasem volt részem."

Később Ocskay szívinfarktust kapott, de túlélte a betegséget.

Ma már azt mondja, nemcsak a félreállítás miatt történt meg mindez, hanem ő is sokat tett érte. Az interjúból az is kiderül, hogy Ocskay Gábor a fehérvári jégkorongcsapat hazai meccseire kijár, de az idegenbeli találkozókra nem utazik már el. Azt is elmondta, hogy a fia halála után miért nem szállt ki a jégkorongsportból.

