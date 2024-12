Már az iskola előtt találkoztam azonban vele, hiszen az unokatestvére, Grosch Vivien is járt hozzám kézilabdázni, Keti akkor még óvodás volt, de már ott volt az edzéseken, eljött megnézni, hogy mi a helyzet. Már az első pillanatól kezdve érezhető volt, hogy egy született tehetség. Nem kellett neki semmit mondani, legelsőre mindent megértett, ha meglátta, akkor meg is tudta csinálni. Azt viszont nem gondoltam volna, már a termete miatt sem, hogy átlövő lesz belőle, én inkább a szélére gondoltam, hogy ott fog kiteljesedni, de szuper dolgai vannak átlövőben is.