A bakonyi klub hétfőn honlapján számolt be arról, hogy megegyeztek a Montpellier rutinos játékosával a közös folytatásról. A szélső négyéves szerződést írt alá Veszprémben - írja az MTI.

"Örülök neki, hogy sikerült a világ egyik legjobb jobbszélsőjét leigazolnunk, aki a francia válogatott alapembere. Yanis nagyon rutinos és jó játékos, a posztján ő az első számú a válogatottban, és klubcsapatában, a Montpellierben is meghatározó szerepet tölt be. Bízom benne, hogy nagy segítségére lesz a csapatunknak" - nyilatkozott Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója.

Fotó: Aris MESSINIS / AFP

Nagy László sportigazgató hozzátette, az új szerzemény nagy lendületet hozhat a csapatba fiatalos és jó értemben vett agresszív stílusával, ráadásul mind támadásban, mind védekezésben számíthatnak rá.

"Tisztában vagyunk vele, hogy a Yanis érkezésével három játékos lesz ezen a poszton. Még folyamatban van pár kérdés a jövőt illetően, azonban minden esetleges változásról időben és transzparensen fogjuk tájékoztatni szurkolóinkat" - tette hozzá a sportvezető.

A játékos azt üzente a veszprémi szurkolóknak, hogy büszkeséggel tölti el, hogy egy ilyen nagy múltú és híres csapat színeiben bizonyíthat majd.

"Már alig várom, hogy találkozzak nemcsak a csapattársaimmal, hanem a klub vezetőségével, stábtagjaival és természetesen a legendás veszprémi szurkolókkal is. Külön öröm számomra, hogy újra a világ egyik legjobb edzőjének irányítása alatt dolgozhatok, hiszen már Barcelonában is volt szerencsém a mester csapatában játszani. Addig is minden jót és sok sikert kívánok a Veszprémnek a tavaszi szezonra" - fogalmazott a jobbszélső, aki klubjával a Nantes és a PSG mögött jelenleg harmadik helyen áll a francia élvonalban.