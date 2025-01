"Derült égből villámcsapás volt" - fogalmazott, kitérve rá: a klub közösségi médiában közzétett bejegyzéséből értesültek a döntésről. "Aznap volt egy megbeszélés, ott mondta el az egyik vezető, hogy sajnos ez a helyzet, a városvezetés ezt a döntést hozta. Nem pénzügyi problémák miatt igazából, mert nagyon-nagyon sok pénzt invesztáltak bele ebbe a szakosztályba" - fejtette ki, kiemelve: az egyesület városi finanszírozású, mostantól pedig inkább más sportokat szeretnének támogatni.

Papp Nikoletta csapata visszalépett a román bajnokságtól

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Amint elmondta, ez gyakorlatilag egy egyoldalú szerződésbontás volt, amelyről ők még nem kapták meg a papírokat, s amíg ez nem történik meg, nem is tud továbblépni.

Felidézte: korábbi állomáshelyei közül Érdről, majd Siófokról is rendkívüli helyzet miatt kényszerült távozni, így van tapasztalata ebben, próbálnak a csapattársakkal összefogva lépéseket tenni.

"Stresszes ez az időszak, erre a négy-öt hónapra is kell találni egy csapatot, aztán a nyártól is" - nyilatkozott Papp, akinek amúgy is lejárt volna a szerződése az idény végén. Rámutatott: ilyenkor nagyjából minden csapat kialakult játékoskerettel és költségvetéssel rendelkezik, így nem lesz egyszerű új együttest találni. Papp meghallgatta az eddig bejelentkező klubokat, azt azonban még nem döntötte el, hogy hazaigazol vagy külföldön marad - írja az MTI.

"A prioritás az lenne, hogy olyan klubhoz tudjak menni erre a pár hónapra, ahová nyártól igazolnék" - szögezte le, megemlítve: nem tudják, ebben a helyzetben jogilag merre induljanak.

Elárulta: Magyarországról a két topcsapaton kívül sok bejelentkezett érte, emellett voltak külföldi megkeresései is.