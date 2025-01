„A hangulattal biztos, hogy nem lesz gond, élveznünk kell tényleg a kézilabdát. Egyrészt, mert eljutottunk idáig, másrészt, hogy ennyi ember előtt tudunk játszani” - mondta Bánhidi, aki a rosszabb meccskezdésekről is beszélt.

„Többször dekoncentráltabbak voltunk, de hogy miért kezdtünk ilyen rosszul egy-egy mérkőzésen, azt még nem fejtettük meg. Reméljük, hogy holnap nem maradunk bent az öltözőben a mérkőzés kezdetekor. Nagyon jó lenne a jó kezdés, megmutatni, hogy itt vagyunk, készen állunk a harcra.”

Az elmúlt évtizedekben hét negyeddöntőt játszott a válogatott, ebből egyet nyert meg 1997-ben Kumamotóban. Itt lenne az ideje az újabb sikernek, ebben reménykedik a magyar beállós is.

Bánhidi Bence jó játékára nagy szükség lesz a horvátok ellen is

Fotó: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

„Nagyon nagy dolog lenne a magyar kézilabdának, nekünk is. Jó pár negyeddöntőt játszottunk, ott vagyunk mindig, de mégsem tudjuk átlépni itt az árnyékunkat. Úgyhogy holnap itt a lehetőség, meg lehet mutatni mindenkinek, hogy mit tudunk, és hogy miért harcoltunk ennyit. A nyomás nem rajtunk lesz, hanem a horvátokon, úgyhogy szeretnénk élvezni ezt a játékot. Természetesen kőkemény védekezéssel, és jó támadójátékkal is elő tudunk rukkolni, de én azt is aláírom, hogyha rossz játékkal nyerünk. Nem kell ezt az egészet túlizgulni. Meccsről meccsre haladtunk, és most itt van egy nagy lehetőség.”

Bánhidi Bence végül arról beszélt, hogy nagy meglepetéseket már nem tudnak egymásnak okozni.

„Ezen a szinten a játékosok ismerik egymást. A BL-ből, más nemzetközi meccsekről, vagy éppen a bajnokságokból.

Úgyhogy olyan nagy meglepetést tényleg nem lehet okozni egymásnak, de taktikai dolgokkal azért egy picit meg lehet lepni a másikat, úgyhogy próbálunk majd valami okosat kitalálni.”

A magyar és a horvát csapat legutóbb tavaly januárban találkozott egymással, az Európa-bajnoki középdöntőben 29-26-os magyar siker született.

Az eddigi örökmérleg húsz horvát siker és öt döntetlen mellett 11 magyar győzelem.

A magyar-horvát negyeddöntőt kedden 18 órakor játsszák Zágrábban.