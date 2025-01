"Nagyon jól védekeztünk egy az egyben, nagyon nehéz ellenük, kiváló játékosaik vannak, erre készültünk, de attól függetlenül nagyon nehéz volt. A másik, amire készültünk, a nagyon nagy erősségük, az a lerohanás, de ezt is meg tudtuk oldani." - kezdte Sipos, aki a kapott kiállítások kapcsán hozzátette: "Szerintem ott már a bírók is egy kicsit felmérték a szituációt, mert látták, hogy nagyon levitték a fejüket, így nagyon nehéz védekezni, levitték derékmagasságba, odáig már nem tudunk lemenni, úgyhogy az elején kaptunk pár kiállítást, de nem ijedtünk meg, szépen megoldottuk." A mérkőzést pedig így foglalta össze: "Nagyon nehezen kezdtünk, ez igaz, de azt kell, hogy mondjam, nagyon jó volt a mai mérkőzés, a csoportelsőség volt a célunk, ennek nagyon örülök, innen már csak tovább kell mennünk."

A boldog csapat. Fotó: Origo - Mirkó István

„Az egész meccs folyamán hibátlan volt a támadó játékunk. Kevés ziccert hibáztunk, a védekezésünk is jó volt és tudtunk tempót diktálni. Ráadásul a szívünk is a helyén volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy nyerni tudtunk. Már a bemelegítésnél láttam a srácokon, hogy ez más meccs lesz, máshogy is álltunk bele. Nagyon jól néztünk ki. Éreztem, hogy ebből jó mérkőzés fog kisülni, szerencsére az is lett” – értékelt a mérkőzés után Bóka Bendegúz.

„Nagyon nehéz meccs volt, fantasztikusan játszottunk, a játékosok lenyűgözőek voltak. Nagyon büszke vagyok. Remekül védekeztünk az egy az egy elleni szituációkban, támadásban is jók voltunk.

Szeretnénk folytatni a saját utunkat, mindig a következő meccs a legfontosabb. El kell kezdenünk felkészülni, és pontokat szerezni. Itt szinte minden csapat ugyanazon a szinten van, úgyhogy nagyon nehéz lesz, de lépésről lépésre szabad haladnunk”

– zárta a sort az M4 Sport kamerája előtt Chema Rodríguez szövetségi kapitány.