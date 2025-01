A magyar válogatott rendkívül küzdelmes meccsen mentett pontot a vb nyitófordulójában. A lefújás után Chema Rodríguez szövetségi kapitány nyilatkozott elsőként az M4 Sport kamerái előtt.

"Elégedettnek kell lennünk. Nem engedtünk könnyű gólokat, viszont volt néhány lövésünk, ami félre ment, így nyilván nehezebb volt a helyzet.

A legfontosabb azonban az, hogy a csapat ne eresszen le, hanem továbbra is harcoljon. Ezt láthattuk most a végén is. Egy pontot azért megmentettünk, egy torna kezdetén pedig az egy pont azért nem rossz eredmény"

Chema Rodríguez (középen) elégedett a nyitókörben szerzett egy ponttal

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

"Mint ahogy mondtam is, kemény ellenfél az észak-macedón, és ha nekik adnak picivel több támadóidőt a bírók, és őket segítek, akkor az nyilván nehéz. Azonban elképesztő volt a kapusuk is ma. Szóval voltak nehézségek, de az utolsó pillanatban sikerült döntetlenre hoznunk a meccset, és ez a legfontosabb" – értékelt a szövetségi kapitány.

Bodó Richárd, aki öt találattal a második legeredményesebb magyar játékos volt a meccsen, többek között az északmacedón drukkerek sportszerűtlen viselkedéséről is beszélt, miután a magyar válogatott tagjait kifütyülték a bevonuláskor.

"Tudtam, hogy ilyen mérkőzés lesz. Szinte biztos voltam benne, hogy ilyen hangulat fog várni ránk sajnos itt Varasdon. Úgy érzem az eső félidőt jól kezdtük, aztán a másodikban picit megilletődött lett a gépezet. Chemáék mondták, hogy mit kellene játszanunk, az be is jött, de közben az észak-macedónok is egyre lelkesebben játszottak. Jó csapatról van szó, de a sajnos a végén nekünk kellett futni az eredmény után, az viszont pozitív, hogy sikerült megszerezni az ikszet. Szerintem tipikus első mérkőzés volt, nyerhettünk is volna, de ki is kaphattunk volna" – értékelt a meccs után Bodó.

A magyarok - akiknek célja a negyeddöntőbe jutás - pénteken Guineával, vasárnap Hollandiával találkoznak, egyaránt 20.30-tól. Az ugyancsak varasdi középdöntőbe az első három helyezett kerül, és viszi magával a másik két továbbjutó elleni eredményeit. Ez utóbbi miatt fájó a szerda esti pontvesztés.