Ami tulajdonképpen csak egy rövid intermezzónak volt tervezve a világ legerősebb bajnokságában, az a magyar kézilabdázó, Kurucz Orsolya számára sokkal több lett. „Csak hat hónapra írtam alá a szerződést, és úgy gondoltam, fél év után hazamegyek. De jól ment, és aláírtam egy újabb szerződést, aztán a következőt, majd a következőt és a következőt... Akkor akartunk visszatérni Magyarországra, amikor Dánielnek (a kisfia - a szerk.) iskolába kellett járnia, de most már hetedik osztályos” - nevet Kurucz Orsolya a Nordschleswiger című lapnak adott interjúban.

A 46 éves magyar, akit csak „Orsi” néven ismernek, összesen 14 évig védett a SønderjyskE kézilabdacsapatának kapujában, és aktív pályafutása után is Észak-Sleswigben maradt. Magyar férjével, Andrással és két gyermekükkel, Dániellel (13) és Emmával (9) él Rothenkrugban, egy családi házban, és néhány hete a dán állampolgárságot is megkapta. Az oklevelet Aabenraa polgármesterétől, Jan Riber Jakobsentől kapta, aki annak idején Kurucz néhány bajnoki mérkőzésének játékvezetője volt.

Kurucz Orsolya (bal szélen). Fotó: Karin Riggelsen

„A gyerekek itt nőttek fel, és úgy gondolom, jó, hogy mindkettőnknek van állampolgársága. Húsz év után most már nekem is ez lett az otthonom. A szívem mélyén mindig magyar maradok, de ezt is az otthonomnak érzem” - mondja a 46 éves korábbi sportoló. 2003. decemberében csatlakozott a SønderjyskE-hoz, akkor a váltás szükségszerűségből született. Magyar klubja csődöt jelentett, és az akkori sportigazgató, Poul Erik Thomsen hozta a kapust az Apenrade-hez. „Akkoriban semmit sem tudtam Dániáról. Ha külföldre mentem volna, Franciaországot vagy Spanyolországot képzeltem volna el, de akkoriban Dániában volt a világ legerősebb bajnoksága, sok sztárral. Akkoriban ajánlatot kapni Dániából ahhoz volt hasonlítható, mint amikor a labdarúgók ma ajánlatot kapnak a Premier League-ből” - mondja Kurucz, aki szeretettel tekint vissza pályafutására, még ha voltak is hullámvölgyei.

„Az első néhány év különösen izgalmas volt, amikor a világ legjobb kézilabdázói ellen játszottunk, de a kiesések utáni feljutások is nagyon szórakoztatóak voltak. Sok jó edzőm és csapattársam volt”

- mondja a kapus. Egy féléves közjátékot leszámítva a KIF Vejenben (2011/2012) a SønderjyskE-nél játszott, mielőtt 2014-ben befejezte pályafutását. A 2016/17-es szezonban a SønderjyskE-nél az 1. ligába tért vissza, mielőtt kapusedző lett a SønderjyskE-nél, és megalapította a Kurucz Orsolya Kapusakadémiát is. A SønderjyskE-t az akkori edzővel és sportigazgatóval, Olivera Kecmannal való vita után hagyta el, de nem zárja ki a visszatérést.