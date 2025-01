Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése Zomborról.

Egészen elképesztő körülmények fogadták a magyar férfi kézilabda-válogatottat a szerbiai Zomboron. Belépve a helyi sportcsarnokba (legyünk jóindulatúak, hogy ezt annak nevezzük), 30 évet repültünk vissza az időben. A kilencvenes évek Magyarországán voltak ehhez hasonló létesítmények, akkor azokat munkacsarnoknak nevezte a sportnyelv. Sokáig nem is értettük, miért Zomborra hozták ezt a meccset, aztán kiderült az igazság. A szerb csapat megbízott edzője, Dalibor Csutora a Zombor melletti Bezdánon született, s az ő kérése volt a szerb-magyar vb-felkészülési találkozó ebben a kisvárosban kerüljön megrendezésre. Maradjunk annyiban, hogy ezek a körülmények méltatlanok voltak a két csapathoz és a naptárhoz is, amely már 2025-öt mutatott. Aztán húsz perccel a kezdés előtt a helyhez nem jutó szerb drukkerek betörtek a sajtónak fenntartott szektorba. Minden bizonnyal több jegyet adtak el a szervezők, mint ahányan valóban befértek a csarnokba.

Abba a csarnokba, amelynek az egyik faláról az NBA egyik legnagyobb szerb sztárja, Nikola Jokics nézett velünk farkasszemet. Ennek is egyszerű volt a magyarázata: a kosáróriás ebben a városban, vagyis Zomboron született. Ráadásul a milliárdos szerb ennek a munkacsarnoknak a felújításához is hozzájárult. Nem kötekedésképpen, de építhetett volna egy újat is.

A két csapat közül a magyar válogatott az, amelyik az egy hét múlva kezdődő világbajnokságra készül,

Szerbia ugyanis – felfoghatatlan módon – nem lesz ott a 32 csapatos mezőnyben. Ennek az oka az, hogy a vb-selejtezőn a szerbeket a spanyolokkal sorsolták össze, a hispánok pedig jobbnak bizonyultak.

Szerbia tehát ezt a világbajnokságot csak tévén keresztül nézheti, miközben a magyarok Macedóniával, Guineával és Hollandiával kerültek egy csoportba.

Az első magyar gólt Bóka Bendegúz lőtte, majd 2-0-s magyar vezetést követően a 8. percben esett az első szerb találat hétméteresből. A közönség kósza füttyszóval vette tudomásul, hogy nem vezetnek a kedvencek. Bánhidi Bence gólt lőtt, majd a szerbek ellentámadásánál szinte azonnal kiállították. Ennek ellenére a magyar csapat diktálta a tempót és a 12. percben már 6-3-ra vezetett. Sőt, itt még nem volt vége, mert percek alatt újabb látványos magyar gólok születtek, s hamar ötgólosra nőtt az előnyünk. Néma csend ülte meg ekkor a csarnokot.