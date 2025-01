Trzy pierwsze środowe mecze MŚ śledziło 1795 osób. Mowa o trzech halach, w trzech miastach, w dwóch państwach.



🇳🇴 Oslo

🇧🇷 vs. 🇨🇱 - 857 osób



🇭🇷 Zagrzeb

🇸🇮 vs. 🇦🇷 - 850 osób



🇭🇷 Porec

🇨🇺 vs. 🇧🇭 - 88 osób



Frekwencja na tych MŚ jest tragiczna. pic.twitter.com/dTxBXjHmcC