Az egy évvel ezelőtti, Németországban rendezett Európa-bajnokságon ötödik lett a magyar csapat, most még csak a legjobb 24 között vagyunk. Érdemes-e a két teljesítményt összehasonlítani? – ezt kérdeztük Bánhidi Bencétől. „Nehéz ez a kérdés, mert a kézilabda egy év alatt is sokat változik és mi is változtunk. Egy-egy részen vannak olyan dolgok, amelyben jobbak vagyunk, van, amiben nem. Ezért nehéz ez a kérdés.”

A középdöntő második fordulójában Ausztria ellen játszunk majd és velük szemben is komoly adósságunk van, hiszen az egy évvel ezelőtti Eb-n egy góllal legyőztek bennünket. A magyar válogatott beállósa így szólt erről. „Mindenki jól emlékezik a tavalyi vereségre, ezért Ausztria ellen egészen biztosan nagyon odatesszük magunkat.

Itt motoszkál a fejekben, hogy mi történt tavaly Kölnben és nagyon szeretnénk visszavágni nekik.”

Ezek után Bóka Bendegúzzal, a magyar csapat szélsőjével beszélgettünk. Ő volt az egyik olyan játékos, aki Hollandia ellen végig kiemelkedő egyéni teljesítményt nyújtott.

Tényleg jól ment a játék a hollandok ellen, de amit például Sipos Adrián vagy Ligetvári Patrik művelt a védőfalban, az is emberfeletti volt.

A magyar csapatban még mindig van olyan tartalék, amelyet nem játszottunk még ki. A vb során a hollandok ellen játszottunk a legjobban, ez egészen biztos, de ezt még mindig lehet fokozni.

Bóka Bendegúz a levegőben

Fotó: Tóth Zsombor

Hollandia ellen is volt olyan variáció, amit nem lehetett eddig látni tőlünk, legyen az a külső zárás vagy a szélekre leadott labdák. Érdekes volt megfigyelni a hollandokat, akik a második félidő közepén kezdtek elbizonytalanodni és ezt bent, a pályán is láttuk. Nem találták meg a réseket a felállt fal ellen, ez a mi védőmunkánkat dicséri.

Ugyanakkor a mentális erő is velünk volt, mert 33-32-nél már csak mi dobtunk gólokat, ők nem. Így a cidrisnek látszó végjáték elmaradt, amit cseppet sem bánok.”

A magyar válogatott kedden este 21.00-kor Franciaország ellen folytatja a világbajnokságot Varasdon.