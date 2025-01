A herningi mérkőzésen először csak azt lehetett látni, hogy egy szurkoló folyamatosan konfettiesőt zúdít a pályára. Majd ez az ember egyszer csak fogta magát és befutott a játéktérre. Mint kiderült, egy környezetvédelmi aktivistáról volt szó, aki ezzel a jelenettel akart tiltakozni az éghajlatváltozás és a világ tönkretétele ellen.

Nicolaj Jacobsen, a dán csapat szövetségi kapitánya löki le a pályáról a magáról megfeledkezett környezetvédelmi aktivistát

Fotó: AFP

A dán válogatott szövetségi kapitánya, Nicolaj Jacobsen ment oda és lökte ki a pályáról a renitenst, akit aztán a rendőrök kisértek le. A férfi előtte a pálya közepére is konfettit szórt szét.

A dán BT. című újság kézilabda szakírója, Johnny Wojciech Kokborg szerint az eset mélyen elgondolkodtató: "Régóta aggódom a kézilabda csarnokok biztonsága miatt. Ez az eset világosan megmutatta, hogy most már erre is oda kell figyelni. Mert mi van akkor, ha ez az őrült valakit meg akar támadni vagy le akar ütni? Felháborítóan sok idő telt el addig, amíg az első őr megjelent a pályán. Mit csináltak? Tényleg a válogatott edzőjének kellett letaszigálnia ezt az embert?"

Az éjszaka folyamán aztán több részlet is kiderült. Elsősorban az, hogy a dán rendőrség vádat emelt egy 23 éves koppenhágai és egy 23 éves bornholmi nő ellen. Kiderült az is, hogy a pályára futó egy 27 éves herlevi férfi volt. Szabálysértés miatt vádat emelnek ellene. A nőket bűnpártolással vádolják. Mindhárman szabadlábon védekezhetnek. Az is kiderült, hogy valamennyien környezetvédelmi aktivisták voltak.

Konfettit szórt a pályára a dán környezetvédelmi aktivista

Fotó: AFP

A történtek után az a csoport, amelynek tagja volt a három aktivista, közleményt adott ki. Ebben leszögezték, hogy a várható pénzbirságot a pályára futó embernek kell majd kifizetnie, ezt az ember Lucasnak nevezték. Ugyanakkor leszögezték, hogy ha bíróság elé kerül az ügy, mindenben támogatják a rendbontót.

Tudjuk, hogy ez a cselekedet népszerűtlen, hiszen sok ember szórakozását zavartuk meg. Ugyanakkor ezzel az akcióval arra hívtuk fel a figyelmet, hogyha nem teszünk valamit azonnal az éghajlatváltozás ellen, akkor hamarosan nem lesznek kézilabda-mérkőzések sem."

Az eset ismét megmutatta, hogy ezen a világbajnokságon mennyire nem figyelnek oda a biztonságra. A vb első hetében Varasdon a Hollandia-Észak-Macedónia meccs után a balkáni csapat szurkolói okoztak nagy botrányt azzal, hogy megdobálták a holland játékosokat és leköpték Staffan Olsson edzőt. A biztonsági személyzet ott is nagyon későn avatkozott be, a holland csapatnak le kellett menekülnie a pályáról.