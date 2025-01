Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése Varasdról.

Nehezen feledhető pillanata volt a második félidőnek, amikor az addig korántsem hibátlanul játszó Fazekas Gergő középről nagy gólt dobott, majd minden addigi feszültség kiszakadt belőle. Ez pedig úgy zajlott, hogy a gól után a magyar játékos hatalmasat ordított a közönség felé, mintha csak azt akarta volna jelezni, hogy a népnek is most kell ordítani. Jelképes jelenet volt ez, mert a meccs képe innentől kezdett egyre szebb lenni a magyarok számára.

Így örült a magyar csapat Ausztria legyőzése után

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

„Máskor is csináltam már ilyet, ezek a húzások nem állnak távol tőlem.

Az első félidőben nem úgy ment a játék, ahogy szerettem volna, s nyilván ennél a gólnál szakadt át a gát. Kijött belőlem minden, ami bennem volt.

Engem ezek a dolgok spannolnak és bele tudnak vinni a meccsekbe. Ez volt Ausztria ellen. Amúgy nagyon kemény mérkőzés volt, ahol ütöttek-vágtak. Pár óra alvás azért jót tett. Voltak fájdalmaim, főleg, amikor a nyakamnál fogva téptek le. De volt olyan szakasza is a mérkőzésnek, amikor elfáradtam, ekkor jött be helyettem Lékai Máté, aki nagyon sok jó dolgot csinált emberelőnyös helyzetben. Lékai Mátéval remekül megértjük egymást, sokszor egymás között beszéljük meg, ki, mikor pihenjen. Ezt a játékos érzi igazán, nem biztos, hogy a szövetségi kapitány ezt mindig érzékeli.”

Fazekas Gergõ (j) és az osztrák Constantin Möstl kapus (b) a férfi kézilabda-világbajnokság középdöntõjében, a II. csoport második fordulójában játszott Magyarország Ausztria mérkõzésen Varasdon

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fazekas Gergő arról is beszélt, hogy a nemzetközi mezőny, az ellenfelek mennyire ismerték őt ki az elmúlt egy évben. „Nyilvánvalóan készülnek ránk, itt már nincsenek nagy titkok. Van olyan helyzet, amikor már nem sikerül egy-egy olyan szituáció, amely a tavalyi Eb-n még simán ment.

Ezért kell mindenkinek fejlődni és egy-egy új helyzetet megpróbálni. Én is próbálok kiismerhetetlen maradni, új elemeket belevinni a játékomba.

A szövetségi kapitány ebben is szabad kezet ad, ő is játszott irányítót, tudja, mennyire fontos ez. De azért a saját elképzeléseinket mi is belevihetjük a játékba – nyilván amellett, hogy a mester taktikáját is be kell tartanunk. A magyar csapat legnagyobb erőssége az, hogy a végtelenségig összetart, miközben több generáció vonul itt fel. Ez az összhang nagyon ritka, ide mindenki szívesen jön. Arról nem beszélve, hogy a fiatal játékosok nagyban támaszkodhatnak az idősebbekre.”