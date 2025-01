Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése Varasdról.



Izland bosszúért kiált a férfi kézilabda vb-n, és van is oka rá. Szerda este óta egészen biztosan ott van már a skandináv ország kézilabdázóinak fejében annak a lehetősége, hogy Magyarország ellen játszhatnak a vb negyeddöntőjében. Ehhez azonban több feltételnek is teljesülnie kell. A legfontosabb az, hogy a magyaroknak csütörtökön este 20.30-kor le kell győzniük Ausztriát, miközben fél szemmel arra is kell figyelni, hogy a hollandok nehogy győzzenek a franciák ellen. (A Hollandia-Franciaország összecsapás csütörtökön 18.00-kor, tehát a mi meccsünk előtt kezdődik.) Amennyiben minden görbe egyenes lesz, akkor a magyarok nagy lépést tesznek a nyolc közé jutás felé, s mivel a II-es középdöntő csoportot veretlenül vezető franciáktól aligha lehet elvenni az első helyet, a második továbbjutó hely megszerzésében lehet csak bízni. Ha ez meglesz, akkor nagy valószínűséggel tényleg összejöhet egy magyar-izlandi negyeddöntő - jelen állás szerint.

Mit talál ki Ausztria ellen Chema Rodriguez kapitány a férfi kézilabda-vb-n?

Fotó: Origo - Mirkó István

A férfi kézilabda-vb új esélyese bukkant fel

Foglalkozzunk mi most akkor először az osztrákok elleni meccsünkkel. Már csak azért is, mert a magyarokat egészen biztosan fűti a reváns.

A 2024-es németországi Európa-bajnokságon ugyanis úgy kaptunk ki egy góllal az osztrákoktól, hogy a szakvezetés nem őket, hanem a spanyolokat várta ellenfélnek.

Csakhogy Ausztria a csoportmérkőzések során megverte a hispánokat, így jött létre a magyar-osztrák középdöntő meccs. Ettől persze még nem kellett volna tőlük kikapni. Az a vereség nagyon sokba került, mert a négy közé jutást akadályozta meg. Ezen már túl vagyunk, most viszont megint itt tornyosulnak az osztrákok, akiket minden körülmények között meg kell verni, máskülönben búcsút inthetünk a legjobb nyolc közé jutásnak. Ami azért kellemetlen meglepetés lenne.

A Die Presse című osztrák lap meccsbeharangozójában favoritként ír a magyar csapatról. Megírták, hogy csapatukat rettenesen összetörte az a gól, amelyet az utolsó másodpercben kaptak az Észak-Macedónia elleni mérkőzésen, ezzel alakult ki ott a 29-29-es végeredmény.