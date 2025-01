Igazi kézidráma után tett óriási lépést a nyolc közé jutás felé Magyarország

A második félidőt Ausztria kezdte. Emberelőnyben voltak és egy hetest azonnal be is lőttek. Szita Zoltán nagy átlövéssel válaszolt, ilyet se sokat láttunk az első félidőben. Majd újra Pedro Rodriguez jött és egyenlített. Szerencsére az osztrák csapat is ideges volt. Szita Zoltán betörése után pedig ismét a magyarok vezettek 15-14-re.

Bánhidinek nem volt jó egy bejátszás, de Pedro Rodrigueznek a passz igen. Növelni kellett volna az előnyt, ehelyett Ausztria rendre egyenlített. Aztán Bánhidi lelkének is jót tett az a gól, amit szerzett, Palasics védett, Szita meg óriási góllal kettőre növelte az előnyt. 18-16, most kellett volna megnyugodni.

Bóka Bendegúz lő a kapura

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Zengett az aréna, a magyar közönség mindent megtett. Hiába. Imre Bence hetest hibázott 18-17-es magyar vezetésnél. Borzalmas volt még nézni is. Szerencsére nálunk Palasics lehúzta a rolót, megint mehettünk a plusz kettőért. Jött is ez, mert Szita Zoltán főszereplővé lépett elő a második félidőben. Sajnos, az osztrákok nem akarták feladni, gólra gól, megint csak egy volt az előny.

Bánhidi Bence is nagyot javult, kezdte megszórni magát. A 44. percben az ő góljával lett 20-18 ide. Majd egy ziccert a kapusba vágtunk. Nem tudtunk átlépni a tű fokán. Hetest kaptunk és ezt Lékai lőtte - a kapuba. Ezzel 21-19 lett az állás, negyedórával a vége előtt.

Emberelőnyben Fazekas Gergőé volt a következő gól, megint kettő ide, de a három még sosem jött össze ezen a meccsen. Palasics védése után a 49. percben erre is volt lehetőség. Végre összejött, Bánhidi lőtte be. 23-20, 11 perccel a vége előtt. Már néggyel is vezethettünk volna, de nem tudtunk üres kapus gólt szerezni, mert a labda mellé csorgott.

Szita Zoltán a második félidő egyik magyar hőse volt

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István / Magyar Nemzet/Mirkó István

Beléptünk az utolsó 10 percbe. Bánhidi lövését fogta a kapus, az osztrákokét a kapufa. Nagy szerencsénk volt. Maradt a 23-21. Fazekas Gergőt a nyakánál fogva tépték le, emberelőnybe került a magyar csapat. Ilics hamar gólt lőtt, 24-21. Borzalmasan lassan vánszorogtak a másodpercek. Sipos üres kapus gólt ért el, 25-21, először vezettünk néggyel.